Niger : L’armée neutralise plus de 100 terroristes après l’attaque de Tassia

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé mercredi avoir neutralisé plus de 100 terroristes depuis l’attaque de Tassia la semaine dernière, selon le bulletin d’information des FDS diffusé à la télévision publique nigérienne. Cette offensive militaire fait suite à une attaque dévastatrice qui avait coûté la vie à 20 soldats et un civil près du village de Tassia, dans le département de Téra, région de Tillabéry.

Les opérations aériennes se sont intensifiées mercredi, avec notamment un drone suivant un tricycle jusqu’à une base terroriste située dans une vallée boisée à environ quatre kilomètres au nord de Kokoloko, au Burkina Faso. Cette manœuvre a permis aux FDS de cibler efficacement les repaires des assaillants, éliminant ainsi une trentaine d’entre eux et détruisant leurs équipements et infrastructures logistiques.

En parallèle des opérations terrestres, les opérations aériennes se poursuivent sans relâche pour démanteler le groupe terroriste responsable de l’attaque de Tassia. Les FDS avaient réussi à traquer plusieurs dizaines de rescapés de l’attaque, repliés sur Kokoloko, poursuivant leur engagement à sécuriser la région et à éradiquer les menaces terroristes.