Ndong Sima III : 7 ministres débarqués après 16 mois de bons et loyaux services

Le remaniement ministériel surprise opéré ce mercredi a entraîné des modifications importantes dans la composition du gouvernement gabonais de la transition. Sept ministres sortants ont cédé leur place à de nouvelles personnalités alors que le Gabon se dirige vers la fin de la transition avec à la clé la future présidentielle prévue en août. Ces 7 nouvelles évictions rejoignent ainsi les 5 ministres débarqués le 17 janvier 2024 : Raphaël Ngazouzé, Hervé Patrick Opiangah, Solange Nguiakie, Patricia Djipano, Françoise Mvou

Parmi les personnalités qui ont quitté le gouvernement hier, on retrouve Hervé Ndoume Essingone, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, remplacé par Marcelle Ibinga Itsitsa. De même, François Mbongo Rafemo Bourdette a cédé son portefeuille de l’Industrie à Maître Lubin Ntoutoume. Ces évictions reflètent une volonté de renouvellement dans les domaines clés de l’éducation et de l’industrialisation.

Les ministres sortants et leurs successeurs :

Ministère Ministre sortant Nouveau ministre Enseignement Supérieur Hervé Ndoume Essingone Marcelle Ibinga, épouse Itsitsa Industrie François Mbongo Rafemo Bourdette Maître Lubin Ntoutoume Environnement Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba Mays Mouissi Transports Capitaine Loïc Moudouma Ndinga Jonathan Ignoumba Énergie Jeannot Kalima Séraphin Akouré Davin Culture André Jacques Augand Armande Longo, épouse Moulingui Fonction Publique Louise Boukandou Philippe Tonangoye

Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba Nzoma, quitte son poste de ministre de l’Environnement au profit de Mays Mouissi, dans un contexte de priorité accrue accordée aux questions climatiques. Le capitaine de Vaisseau Loïc Moudouma Ndinga, auparavant en charge des Transports, a été remplacé par Jonathan Ignoumba, précédemment ministre de l’Agriculture.

Portefeuilles réformés et stratégies renouvelées

L’un des changements majeurs réside dans la réforme de certains ministères. Le portefeuille de l’Environnement a été scindé en deux entités distinctes : l’Environnement et Climat confié à Mays Mouissi, et les Eaux et Forêts, toujours géré par le général Maurice Ntossui Allogo. De même, la Culture, initialement combinée avec la Jeunesse et les Sports, a été décomposée en deux ministères distincts.

Dans cette restructuration, l’accent a été mis sur des portefeuilles émergents, comme la Pêche et la Mer dirigé par Syrielle Zora Kassa, et la Formation professionnelle avec Philippe Tonangoye. Ces créations traduisent une volonté de diversification des priorités gouvernementales.

Les raisons possibles des évictions

Bien que les raisons officielles des évictions n’aient pas été communiquées, certains contextes permettent de comprendre ces choix. Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba aurait été critiquée pour un manque de progrès significatif dans la gestion des conflits homme-faune, alors que la pression internationale sur les questions climatiques s’accentue. Quant à Jeannot Kalima, ancien Ministre de l’Énergie, il aurait payé le prix de retards dans la mise en œuvre des projets stratégiques liés aux ressources hydrauliques.