Ndjolé : un haut cadre gabonais disparaît mystérieusement dans les eaux de l’Ogooué

Décidément, comme un cycle infernal, le fleuve Ogooué qui longe la province du Moyen-Ogooué (centre du Gabon), n’en finit pas d’endeuiller les gabonais. Une semaine après l’embardée du proviseur du lycée Adiwa de Lambaréné, Nicaise Bourobou, sur le pont Isaac, le tour est revenu le week-end passé au secrétaire général adjoint du ministère des mines, Olivier Youbounango, d’en faire les frais à Ndjolé.

Le Gabon traverse assurément une période des plus difficiles actuellement. Entre kidnappings, agressions et accidents des plus rocambolesques, le pic pourrait très bientôt être atteint. La province du Moyen-Ogooué, une des régions du pays les plus régulièrement citées pour ce type de faits continue de faire parler d’elle. Notamment à travers son cours d’eau, l’Ogooué, le plus important du pays

Une mystérieuse disparition

Olivier Youbounango, secrétaire général adjoint du ministère des Mines, se serait rendu à Ndjolé le week-end écoulé. Parti pour y superviser ses travaux de construction à hauteur d’Alembé, Anthony et Eugene deux de ses proches qui étaient avec lui aux moments des faits, racontent que leur aîné aurait soudainement exprimé une curieuse envie de tenter une traversée de l’immense fleuve à la nage aux environs de 10h20.

"Vers 10h20, le grand frère va demander à Eugène et moi de venir avec lui pour essayer de voir l’endroit qui nous servira de l’extraction du sable et aussi explorer comment envisager traverser le câble électrique de la gare d’Alembé pour le lieu de construction", indique ce témoin de l’incident. "Et c’est à ce moment là qu’il nous dira à Eugène et moi, en blaguant, qu’il va traverser l’autre côté par la nage. Eugène et moi de lui dire qu’il faut éviter de mûrir de telles idées, même par blague ! Il dira qu’il a compris et dira qu’il sait qu’Eugene et moi, sommes des grands peureux. Tout cela en blaguant", renchérit Anthony.

"Cependant, nous allons marcher encore au moins sur 30 mètres ensemble. Ensuite il va marquer un stop car il devrait passer un coup de fil, croyions-nous. Il nous demande d’aller regarder le banc de sable qui se trouvait à une quarantaine de mètres de là où il a marqué le stop. 10 à 15 minutes plus tard, Eugène et moi avions décidé de revenir vers lui, vu qu’on ne l’apercevait plus de là où il s’est arrêté. Nous avons refait demi-tour jusqu’à ce qu’on aperçut son linge sur le tronc d’une bille. Et Eugène de me dire que ton grand frère est là-bas nu. Sûrement qu’il se lave. Nous nous sommes rapprochés de lui et il se mit à me montrer des pierres qui, dit-il, seraient bonnes pour le décor de sa maison", poursuit ce téproche du disparu.

Un récit qui donne des frissons

Poursuivant le témoignage de la curieuse disparition de son aîné à laquelle il semble avoir assisté en direct, Antony indique : « Visiblement très sûr de lui, il me dira : prends mon linge tu montes avec pour remettre à Ernest le piroguier. Il vient me les remettre l’autre côté par pirogue, car je dois traverser à la nage. Et moi de lui dire que le moteur de la pirogue se trouve là où nous dormons. Tout échange se passe là, il est debout dans l’eau. Ensuite il a plongé et commencer à nager jusqu’à ce qu’il s’est retrouvé au large avant que nous le perdions de vue ».

Face à ce récit glacial d’un proche, les premières interrogations qui fusent dans les têtes ne comprennent pas le mobile d’une telle aventure de la part d’un responsable de ce rang. Comment est-il advenu à Olivier Youbounango d’entreprendre une si suicidaire aventure, alors que des cas de noyade sont légions dans la région ?

Au regard de la puissance des eaux de ce fleuve, quel mal lui aurait subitement pris pour tenter pareille mésaventure dont les conséquences ne pouvaient être que désastreuses ?

En prenant une telle initiative à hauts risques, Olivier Youbounango a non seulement exposé sa propre vie. Mais aussi celles de ceux de ses proches qui l’accompagnaient. Fort heureusement pour eux qu’un extrait d’une courte vidéo enregistrée par le disparu lui-même, quelques minutes avant qu’il passe à l’acte, viennent les innocenter d’emblée. Eux qui étaient bons pour être les premiers suspects d’une telle déconvenue.

Les recherches entreprises depuis le week-end pour tenter de retrouver au moins le corps, restent encore infructueuses à ce jour. Rappelons qu’il y a plusieurs années dit-on, des touristes Européens auraient disparus exactement au même endroit et dans les mêmes conditions sans qu’aucune trace, encore moins aucun de leurs corps eut été retrouvé.