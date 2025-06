Ndambo d’or 2025 : Cinq stars gabonaises en lice pour le titre de meilleur joueur évoluant à l’étranger

Pour son grand retour, les Ndambo d’or 2025 promettent de distribuer les lauriers aux meilleurs acteurs du football gabonais de cette saison. Si les National 1 et 2 sont en pôle position dans les 10 trophées qui seront décernés ce samedi 20 juin à Libreville, les gabonais de la diaspora ne sont pas en reste. Cinq d’entre eux sont aux prises pour être désigné meilleur joueur gabonais évoluant à l’étranger. Il s’agit de Denis Bouanga, Pierre Emerick Aubameyang, Guelor Kanga, Mario Lemina et Didier Ibrahim Ndong.

Organisée par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), l’édition 2025 des Trophées Ndambo d’or mettra à l’honneur les meilleurs talents du football gabonais y compris dans sa diaspora. Pour cette 3e édition, cinq internationaux sont en lice pour le prix du meilleur joueur gabonais évoluant à l’étranger. Les votes sont ouverts en ligne jusqu’à ce mercredi pour le grand public. Quels sont les profils des nominés ?

Denis Bouanga – Los Angeles FC (États-Unis)

Attaquant vedette de LAFC, Denis Bouanga a brillé en Major League Soccer avec une régularité impressionnante. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues, il a été l’un des grands artisans de la qualification de son club pour les play-offs. Son explosivité, sa qualité de dribble et son sens du but ont fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés du championnat nord-américain.

Les nominés de cette catégorie

Pierre-Emerick Aubameyang – Al-Qadsiah (Arabie saoudite)

Malgré son âge, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon a connu une belle renaissance sous les couleurs d’ Al-Qadsiah, club promu en première division saoudienne. Avec 17 réalisations en championnat, Pierre-Emerick Aubameyang a largement contribué à la montée du club et à son installation dans l’élite. Il a retrouvé efficacité et leadership dans un championnat en pleine expansion.

Guelor Kanga – Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Milieu de terrain expérimenté, Guelor Kanga continue d’évoluer à un haut niveau avec l’ Étoile Rouge de Belgrade. Titulaire indiscutable, il a remporté le doublé coupe-championnat et participé à la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA, confirmant sa constance et son influence au milieu de terrain. Son jeu long précis et sa vista en font une valeur sûre du football européen.

Mario Lemina – Galatasaray SK (Turquie)

Transféré à Galatasaray lors du dernier mercato, Mario Lemina s’est imposé dans l’entrejeu stambouliote, contribuant au titre de champion de Turquie décroché cette saison. Avec son style box-to-box, il a stabilisé le milieu du club turc et brillé dans des affiches de haut niveau. Son retour au premier plan sur la scène européenne ne passe pas inaperçu.

Didier Ibrahim Ndong – Esteghlal FC (Iran)

Pilier du Esteghlal FC, Didier Ibrahim Ndong a été l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat iranien. Vice-champion de la ligue et qualifié pour la Ligue des champions asiatique, il a impressionné par son volume de jeu et sa rigueur tactique. Une saison pleine dans un championnat exigeant, marquant son retour en forme après quelques années difficiles.

La compétition s’annonce serrée entre ces cinq ambassadeurs du football gabonais. Le public est invité à voter via une platforme dédiée jusqu’à ce mercredi 18 juin à 23h59 : https://forms.office.com/r/AZS6fw0TkL Verdict attendu ce 20 juin, à l’issue d’une soirée qui devrait célébrer avec éclat le talent gabonais à l’échelle internationale.