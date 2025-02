National Foot 2 : Impitoyable face à Oyem AC, Ogooué FC prend les commandes à la 10e journée

La 10e journée du National Foot 2, disputée le samedi 1er février 2025, a été riche en rebondissements avec une moyenne de 2,33 buts par match. Ogooué FC, vainqueur à domicile, s’empare de la tête du classement dans un championnat toujours plus indécis.

Ogooué FC en patron

En s’imposant 2-0 face à Oyem Athletic Club à Mbaya (Franceville), Ogooué FC réalise une belle opération et prend les commandes du championnat. Cette victoire, obtenue devant son public, permet aux locaux de distancer leur adversaire du jour et de conforter leur ambition pour la suite de la saison.

Les résultats des matchs de cette 10e journée :

Équipe 1 Score Équipe 2 Adouma FC 0 2 Akanda FC Stade Migovéen 2 1 Mouila A.F Moanda FC Non joué U.S Akanda Ogooué FC 2 0 Oyem A.C

Trois matchs disputés, un report

Sur les quatre rencontres initialement programmées, seul le match opposant Moanda FC à l’US Akanda n’a pas eu lieu. Les trois autres affiches ont généré un total de sept buts, confirmant l’intensité et la compétitivité de cette phase du championnat.

À Lambaréné, Adouma FC s’est incliné 0-2 face à Akanda FC, confirmant la solidité des visiteurs. Toujours dans la même ville, le Stade Migovéen a remporté une victoire précieuse 2-1 contre la Mouila Football Académie, s’assurant ainsi trois points importants à domicile.

Un classement toujours aussi serré

Le championnat reste extrêmement disputé, avec huit équipes engagées dans un jeu de chaises musicales. Seules trois d’entre elles parviennent à conserver leur position, témoignant de l’âpreté des confrontations et du suspense grandissant.

Le classement à l’issue de cette journée :

# Équipe P J V N D BM BE GD 1 Ogooué FC 18 10 5 3 2 17 10 +7 2 Oyem AC 17 9 5 2 2 13 7 +6 3 Stade Migovéen 16 10 5 1 4 16 15 +1 4 Moanda FC 14 8 4 2 2 8 7 +1 5 Moulili FC 13 9 3 4 2 8 9 -1 6 Missile FC 11 9 2 5 2 8 9 -1 7 Akanda FC 11 9 3 2 4 8 13 -5 8 Adouma FC 10 9 2 4 3 9 9 0 9 US Akanda 9 8 2 3 3 9 7 +2 10 Mouila AF 9 10 2 3 5 10 13 -3 11 O’Mbilanziami 6 9 1 3 5 3 10 -7

Cette 10e journée confirme la dynamique du National Foot 2 et annonce une fin de saison haletante où chaque point comptera dans la course au titre et aux places d’honneur.