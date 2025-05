National Foot 1 : 24 buts, 6 victoires, un sprint final sous haute tension à l’issue de la 24e journée

Six matchs, six victoires nettes, 24 buts inscrits pour une moyenne spectaculaire de 4 buts par match : la 24e journée de National Foot 1 s’est révélée la plus prolifique de la saison. Confirmation pour certains, basculements au classement pour d’autres, relégation actée pour quelques-uns… le sprint final promet une fin de saison électrique.

Mangasport (59 pts) continue son sans-faute. Le leader invaincu a encore frappé fort en s’imposant à Libreville face à Vautour Club (34 pts), concurrent direct pour la deuxième place africaine. Cette défaite coûte cher aux Policiers, désormais 5es, dépassés par CMS (35 pts), vainqueur 3-2 contre Lambaréné AC (29 pts, 7e). Dans cette bataille serrée pour l’Afrique, rien n’est encore joué entre les 2e et 5e places. L’ASO Stade-Mandji (35 pts), malgré sa victoire 2-1 sur l’US Oyem (32 pts), recule à la 4e place, dépassée à la différence de buts. Bitam se maintient, Dikaki en sursis L’US Bitam (26 pts, 9e) a écrasé Lozosports (25 pts, 10e) sur un score retentissant de 7-0, signant ainsi son maintien définitif dans l’élite. Un soulagement pour les Bitamois, à l’inverse de l’AS Dikaki (24 pts, 11e), balayé à domicile par Bouenguidi-Sports (28 pts, 8e). Le club du sud du pays s’enfonce dangereusement à deux journées de la fin. Les résultats de la 24e journée :

Matchs Scores Buteurs notables / Observations AS Dikaki vs Bouenguidi-Sports 1 – 4 Bouenguidi enfonce Dikaki, relégation proche Vautour Club vs Mangasport 0 – 1 Mangasport toujours invaincu AO CMS vs Lambaréné AC 3 – 2 CMS monte sur le podium (3e place) US Bitam vs Lozosports 7 – 0 Goleada historique, maintien assuré Stade-Mandji vs US Oyem 2 – 1 Mandji recule malgré la victoire FC 105 vs CS Bendjé 3 – 0 FC 105 nouveau dauphin, Bendjé relégué Le couperet est tombé pour le CS Bendjé. Battu 3-0 par le FC 105, le club portgentillais (17 pts) est mathématiquement relégué en D2. Le FC 105, lui, s’offre le fauteuil de dauphin avec 36 points. Quant au CF Mounana (18 pts, 12e), il conserve un espoir infime de maintien, mais il lui faudra un miracle lors des deux prochaines journées. Avant-dernière journée à enjeux La 25e journée, prévue le week-end prochain, pourrait être celle des verdicts. Podium, relégation, accessions : tout peut encore basculer. Une chose est certaine : le National Foot 1 2024-2025 garde ses ultimes frissons pour la fin. Le classement à l"issue de la 24e journée : Rang Équipe Pts Diff. buts Observations 1 AS Mangasport 59 +38 Champion confirmé, invaincu 2 FC 105 36 +10 Nouveau dauphin 3 AO CMS 35 +7 1re apparition sur le podium 4 Stade-Mandji 35 +6 Recul d’un rang malgré victoire 5 Vautour Club 34 +6 Grosse désillusion à domicile 6 US Oyem 32 +3 Hors course pour le podium 7 Lambaréné AC 29 -1 Situation stable 8 Bouenguidi-Sports 28 -2 Très bon coup à l’extérieur 9 US Bitam 26 -5 Maintien assuré 10 Lozosports 25 -12 Grosse claque à Bitam 11 AS Dikaki 24 -13 En danger 12 CF Mounana 18 -18 Relégation très probable 13 CS Bendjé 17 -19 Relégué en D2