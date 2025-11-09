Municipales 2025 : Pierre Mathieu Obame Etoughe élu maire de la capitale gabonaise

La capitale gabonaise a son nouveau maire depuis ce dimanche 9 novembre après-midi. Pierre Mathieu Obame Etoughe, conseiller municipal de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) issu des locales du 27 septembre dans le 6e arrondissement de Libreville, a été élu maire central de Libreville à l’unanimité des conseillers municipaux présents pour ce vote prévu à l’échelle dans une dizaine de villes à arrondissements du pays. Candidat unique, il a obtenu 145 des 151 voix des élus présents.

Inspecteur général au Contrôle général d’État et diplômé en administration publique, Obame Etoughe incarne la rigueur, la compétence et la probité morale prônées par sa formation politique. Soutenu par l’Union Nationale (UN) et le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), il devient ainsi le symbole d’une nouvelle génération d’administrateurs issus du mérite et de la technicité, dans une capitale en quête de modernisation.

Un choix politique assumé par l’UDB

Particularité notable : lors des élections locales du 27 septembre dernier, Pierre Mathieu Obame Etoughe n’était pas tête de liste, mais second sur la liste UDB du 6ᵉ arrondissement, conduite par Daniel Nkoulou Abessolo. Ce dernier, bien que candidat à la candidature pour le poste de maire central, n’a pas obtenu l’investiture officielle du parti, qui a finalement choisi Obame Etoughe pour représenter les Bâtisseurs. Ce choix stratégique, entériné par la direction nationale de l’UDB, a manifestement été scrupuleusement respecté par les conseillers municipaux.

Le nouveau maire posant ici avec le président gabonais

C’est aussi une première historique : jamais auparavant un conseiller issu du 6ᵉ arrondissement, le plus peuplé de Libreville, n’avait accédé à la mairie centrale. Ce symbole fort consacre la montée en puissance d’un arrondissement longtemps perçu comme marginal dans la gestion municipale, mais désormais reconnu comme un vivier politique incontournable.

Une vision moderne pour la capitale

Dans son discours d’investiture, le nouveau maire a tracé une feuille de route ambitieuse : faire de Libreville une « mairie start-up », plus efficace, connectée et proche des citoyens. « Notre réussite dépendra de notre capacité à faire simple, rapide et utile pour tous », a-t-il déclaré, annonçant la dématérialisation des procédures administratives, la réhabilitation des voiries, la création d’une plateforme numérique municipale et le lancement d’un programme de formation à l’entrepreneuriat local.

Le nouveau maître de l’hôtel de ville de Libreville

Pierre Mathieu Obame Etoughe, premier élu du 6ᵉ arrondissement à prendre les rênes de la capitale, s’engage ainsi à transformer Libreville en une métropole moderne et inclusive. Porté par un large soutien politique et populaire, il ouvre un nouveau chapitre de la gouvernance urbaine gabonaise, sous le signe de l’innovation, de la transparence et de la proximité citoyenne.