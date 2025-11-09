Municipales 2025 : l’UDB dévoile ses candidats officiels pour diriger les grandes villes du Gabon

À la veille du scrutin décisif de ce dimanche, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a publié ce samedi la liste complète de ses candidats pour les mairies des communes à arrondissements. Fort de sa large victoire aux élections locales du 27 septembre, le parti au pouvoir entend transformer cet ancrage électoral en domination institutionnelle à travers des profils expérimentés, capables de donner une nouvelle impulsion à la gouvernance locale.

Dans la province de l’Estuaire, la mairie de Libreville revient à Pierre Mathieu Obame Etoughe, désigné candidat officiel de l’UDB. Il sera entouré d’une équipe d’adjoints symbolisant la diversité et la compétence : Arsène Nkoghe Nze, Emmanuel Berré, Chancia Ngaboni Andie, Issa Malam Salatou, Edwige Pulchérie Andem Obam et Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou. L’objectif affiché : redonner à la capitale un cap administratif fort et une gestion plus moderne. À Owendo, le parti mise sur Arnaud Sandri Nombo, tandis qu’à Akanda, le choix s’est porté sur Michel Léandre Delbrah Ndassy.

Nouveaux visages

Dans le Haut-Ogooué, deux figures locales ont été investies : Fernand Paulin Joumas dit Salamba pour Franceville et Estimé Pédoc Lebomo à Moanda. Tous deux incarnent, selon l’UDB, la rigueur et la proximité avec les populations. Le Moyen-Ogooué sera conduit par Guy Pierre Bitheghe, à la tête de la mairie de Lambaréné, tandis que la Ngounié mise sur Fidèle Bouka à Mouila. Ces choix illustrent la volonté du parti de maintenir un équilibre régional tout en privilégiant des profils techniciens.

L es candidats UDB aux mairies des communes à arrondissements :}

Province Commune Maire titulaire (UDB) Adjoints au maire Estuaire Libreville Pierre Mathieu Obame Etoughe 1. Arsène Nkoghe Nze 2. Emmanuel Berré 3. Chancia Ngaboni Andie 4. Issa Malam Salatou 5. Edwige Pulchérie Andem Obam 6. Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou Owendo Arnaud Sandri Nombo 1. Abraham Otounga 2. Albert Mozogho Assoumou 3. Estelle Jeanne Ndzobayang 4. Raïssa Manfoumbi Akanda Michel Léandre Delbrah Ndassy 1. Marie Rose Obala Ivenda 2. Naïda Joséphine Malibala Angue 3. Lydie Ntolo Ella 4. Justin Alain Mbouity Ndong Ntoum Zéphirine Etotowa Ntutume 1. Joséphine Andeme Manfoumbi 2. Elfox Mbina 3. Anicet Ambong 4. Flavienne Matoumba Matoumba Haut-Ogooué Franceville Fernand Paulin Joumas dit Salamba 1. Célestine Rosette Lendoye 2. Abel Ndjinga Olende 3. Jules Fery Ndounou Nguadjila 4. Pierre Outou Mallot Moanda Estimé Pédoc Lebomo 1. Judaïc Schiantou 2. Léon Paul Obadi 3. Marcelin Meyi Moyen-Ogooué Lambaréné Guy Pierre Bitheghe 1. Jean Bernard Ossavou 2. Léa Bendome Ep. Moussaga 3. Félicité Essoue 4. François Matatou Mouélé Ngounié Mouila Fidèle Bouka 1. Olive Nongou Ep. Louembet 2. Serges H. Gnamalengouogou 3. Jeanne Koumba 4. Christian Kombila Nyanga Tchibanga Pierre Bossougou 1. Jean Joseph Koumba 2. Sonia Noëline Manomba 3. Dieudonné Makana Ogooué-Ivindo Makokou Rita Estelle Milagolo 1. Edouard Mvome Nze 2. Frederick Mbami 3. Mahadi Haidiaroula Balla 4. Marcel Bahito Ogooué-Lolo Koula-Moutou Victor Ngossanga 1. Constant Ondo Mba 2. Marc Obiang 3. Guy Moukengo Moukoungo 4. Ange Ndama Ogooué-Maritime Port-Gentil Pascal Houagni Ambouroue 1. Urbain Makoumbi 2. Ingrid Marina Swagath Leyoubou 3. Tony Mboumi 4. Aboubakar Ngougouingui Mayaki Woleu-Ntem Oyem Marie Steuz Mebié O’Biang 1. Maléda Nzemo Ekoua 2. Merlin Hubert Ndjoghe 3. Marius Minko 4. Sadiqou Mamadou

Dans le sud du pays, l’UDB a désigné Pierre Bossougou à la mairie de Tchibanga (Nyanga), entouré de Jean Joseph Koumba et Dieudonné Makana, et Marie Steuz Mebi O’biang pour Oyem dans le Woleu-Ntem, première femme à briguer la direction de la principale commune du Nord. À Makokou, la direction reviendra à Rita Estelle Milagolo, tandis que dans Koula-Moutou, c’est Victor Ngossanga qui conduira la liste.

Des anciens aussi

La commune de Port-Gentil, capitale économique du pays, sera dirigée par Pascal Houagni Ambouroue, ministre sortant et figure influente de l’UDB. Il sera assisté d’un trio composé d’Urbain Makoumbi, Ingrid Marina Swagath Leyoubou et Tony Mboumi, chargés de traduire sur le terrain la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour une décentralisation plus efficace et participative.

En plaçant des cadres aguerris à la tête des principales communes, l’UDB ambitionne de consolider son contrôle politique et d’assurer la mise en œuvre rapide des réformes municipales. Ces nouvelles équipes, attendues pour entrer en fonction dès la semaine prochaine, auront la mission de redonner confiance aux citoyens dans la gestion locale et de faire des municipalités un véritable levier de développement à l’échelle nationale.