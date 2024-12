Mort du soldat Bounda : le procureur promet une justice exemplaire quel que soit le rang des auteurs

Suite au décès tragique du second maître de la marine gabonaise Johan Bounda survenu le 21 décembre, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang Mvé, s’est exprimé dans une déclaration officielle ce mercredi. « Dans le souci d’éclairer l’opinion nationale et de garantir l’État de droit, le Parquet de la République informe de la survenue d’un incident de plus au sein de nos forces armées », a déclaré hier Bruno Obiang Mvé. Le corps sans vie de Johan Bounda, présentant des signes évidents de torture, a été retrouvé à l’hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, au PK9.

Selon les premières informations, le militaire aurait été accusé de vol dans la résidence de son supérieur hiérarchique, le général Jean-Martin Ossima Ndong, avant d’être violemment pris à partie par des agents de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (B2). « Ces faits d’une extrême gravité, s’ils sont établis, constitueraient une violation flagrante des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et les conventions internationales auxquelles la République gabonaise est partie », a souligné le procureur.

Une ferme condamnation et des engagements clairs

Bruno Obiang Mvé a également rappelé les précédents incidents impliquant les forces de l’ordre, notamment les humiliations infligées à des citoyens lors du couvre-feu. Il a dénoncé des actes qu’il qualifie de « barbares » et incompatibles avec les valeurs fondamentales de la société gabonaise : « Il paraît inadmissible que les représentants de l’ordre, garants de la discipline et de la justice, puissent se rendre coupables d’actes aussi barbares, violant ainsi les fondements mêmes de notre société et de nos institutions ».

Le procureur a affirmé que l’enquête ouverte devra identifier, poursuivre et traduire devant les juridictions compétentes tous les responsables, quel que soit leur rang. « Toute tentative de dissimuler la vérité ou de détourner l’enquête sera traitée comme une entrave à l’action de la justice, et les auteurs seront poursuivis avec la plus grande sévérité », a-t-il martelé.

Un appel au respect de la loi et de l’intégrité des institutions

En conclusion, Bruno Obiang Mvé a lancé un appel au civisme et à l’unité nationale pour lutter contre toute forme de violence. « Nous ne le dirons jamais assez : force reste et restera à la loi », a-t-il déclaré, avant de réitérer l’engagement du Parquet à garantir la transparence et l’équité tout au long de cette procédure.

Cette déclaration vient renforcer les mesures déjà prises par les autorités, notamment la détention préventive de huit suspects, l’audition de deux officiers généraux, et la réorientation de l’enquête vers la Direction générale des recherches (DGR) et la Direction générale des services spéciaux (DGSS).