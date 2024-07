Moov Africa Gabon Telecom inaugure une aire de jeux à Libreville pour les tout-petits

Ce mardi 23 juillet 2024, Moov Africa Gabon Telecom et la commune de Libreville ont inauguré, sur la façade du bord de mer, une aire de jeux d’une superficie de 1120 m² pour les plus jeunes. Ce cadre agréable de loisirs et de détente est destiné aux nombreux enfants librevillois en cette période estivale. Elle est composée de bancs, de balançoires, de petites cases, de toboggans etc.

« Je réitère aujourd’hui l’engagement fort de Moov Africa Gabon Telecom à jouer pleinement son rôle dans la communauté en soutenant le développement durable par des actions citoyennes, que ce soit à Libreville ou dans les différentes provinces du pays », a indiqué Jorio Zouheir, directeur de Moov Africa Gabon Telecom, au cours de son discours en présence du délégué spécial de la mairie de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapontchombo. Une vue de cette aire de jeu Depuis quelques années, Moov Africa Gabon Telecom se démarque des autres acteurs de l’économie numérique en posant des actions concrètes au profit des populations gabonaises. En 2015, l’entreprise avait signé une convention de partenariat avec la Mairie de Libreville. À l’issue de ce partenariat, l’entreprise a ouvert une ligne budgétaire annuelle pour la réalisation d’œuvres à caractère social. Plusieurs aires de jeux seront construites dans les arrondissements de la commune de Libreville dans le cadre de cette entente entre la capitale gabonaise et l’opérateur leader des télécoms. Elles seront gratuites et ouvertes à tous grâce à Moov Africa Gabon Telecom, en collaboration avec l’Hôtel de ville de Libreville. L’aire de jeu inaugurée ce mardi est située sur l’espace du restaurant Sand Beach, entre le restaurant La Voile Rouge et l’ancien hôtel Dialogue.