Moabi : L’indépendant Élie Wilfried Boulingui rafle la commune et devance l’UDB aux législatives

La surprise du chef. L’indépendant Élie Wilfried Boulingui Mikala s’impose comme la révélation politique de la Nyanga. À l’issue du premier tour des législatives dans le département de la Douigny, il a pris la tête du scrutin avec 48,9 % des voix, devançant nettement Carl Mihindou Mi-Nzamba de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB, 38,7 %). Le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), Christian Mihindou termine 3e et n’a recueilli que 6,85 %, confirmant l’érosion de l’ancien parti dominant dans cette circonscription stratégique.

Cette percée électorale ne s’arrête pas là. Aux élections locales, Élie Boulingui a pris le contrôle de la mairie de Moabi, remportant 9 des 17 sièges de conseillers municipaux. Avec 44,82 % des suffrages, il devance largement l’UDB (32,77 %) et le PDG (11,24 %). Une victoire éclatante pour cet acteur associatif connu pour son mouvement Rassemblement des enfants de la Douigny (RED), désormais propulsé au cœur du jeu politique local.

Un candidat du renouveau face à la lassitude des électeurs

L’indépendant « Ya Willy » incarne un vent de renouveau dans une région longtemps acquise au PDG. Sa campagne, axée sur la proximité et le développement communautaire, a séduit des électeurs désabusés par les promesses non tenues des partis traditionnels. Malgré un taux d’abstention élevé — 56,14 % aux législatives et 56,68 % aux locales —, Boulingui a su mobiliser un électorat fidèle, notamment parmi les jeunes et les agriculteurs.

Résultats du 1er tour des législatives – Département de la Douigny (Nyanga)

N° Candidat Parti / Statut Voix obtenues Pourcentage (%) 1 Élie Wilfried Boulingui Indépendant 935 48,90 % 2 Carl Mihindou Mi-Nzamba UDB 740 38,70 % 3 Christian Mihindou PDG 131 6,85 % 4 Michel Moukani Mavouroulou RNR 86 4,50 % 5 Honoré Koueli Mabika Indépendant 20 1,05 %

Face à lui, Carl Mihindou Mi-Nzamba de l’UDB devra redoubler d’efforts pour inverser la tendance lors du second tour des législatives. L’enjeu est de taille : conserver l’influence de son parti dans la Nyanga, où l’UDB a progressé sans toutefois percer durablement. Le duel annoncé s’annonce tendu et déterminant pour l’équilibre politique du département.

Une victoire locale stratégique en vue des sénatoriales

En prenant le contrôle du conseil municipal de Moabi, Élie Boulingui dispose désormais d’un atout politique majeur. La composition du bureau municipal lui garantit une assise solide pour influencer les prochaines élections sénatoriales prévues en novembre. Ce positionnement renforce son poids dans la scène politique régionale et pourrait en faire un acteur incontournable du renouvellement local.

Résultats des élections locales – Commune de Moabi

Tête de liste Parti / Coalition Voix obtenues Pourcentage (%) Sièges remportés Élie Wilfried Boulingui Indépendant 606 44,82 % 9 Thyrenaud Bouassa Mayombo UDB 443 32,77 % 6 Judicaël Moudjedji PDG 152 11,24 % 2 Felix R. Kombila Mouloungui RNR 58 4,29 % 0 Olivier Paul Mbadinga ADERE 40 2,74 % 0 Jean Felix Bouroubou Kombila M.P.D 27 2,00 % 0 Armand Mbaminga Indépendant 16 1,18 % 0

L’émergence d’Élie Boulingui illustre la montée des candidatures indépendantes dans le paysage politique gabonais post-transition. En s’imposant face aux formations installées, il redéfinit le rapport de force dans la Nyanga. Sa réussite, ancrée dans le terrain et la proximité, pourrait inspirer d’autres figures locales en quête d’alternatives crédibles au pouvoir central.

Un second tour législatif à haut risque

Dans deux semaines, Élie Wilfried Boulingui et Carl Mihindou Mi-Nzamba croiseront à nouveau le fer pour le second tour des législatives. Fort de sa victoire municipale, l’indépendant part avec une avance psychologique indéniable. Toutefois, la mobilisation demeurera un enjeu central dans un électorat marqué par le désintérêt et la méfiance. L’UDB tentera d’inverser la tendance en ralliant les électeurs du PDG et des petits candidats éliminés, dans une bataille qui s’annonce serrée.

Un visuel de campagne de l’indépendant

Avec la mainmise sur la mairie de Moabi, Élie Boulingui s’offre un tremplin politique de premier plan à l’approche des élections sénatoriales prévues en novembre. Sa position dominante lui garantit une influence considérable dans la désignation des grands électeurs. Pour de nombreux observateurs, sa percée symbolise le renouvellement du leadership local et l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs politiques affranchis des logiques partisanes. À Moabi, le vent du changement souffle désormais du côté des indépendants.