Mexique : un séisme de magnitude 7,5 fait six morts et plusieurs blessés

Alors que la population est toujours confinée en raison de l’épidémie de coronavirus, le Mexique a été secoué mardi par un fort tremblement de terre qui a fait six morts et plusieurs blessés. Il a été ressenti jusqu’à Mexico, à plus de 750 kilomètres de l’épicentre. Une alerte au tsunami a été émise du Pérou à Hawaii.

Le bilan de ce séisme fait état de sérieux dégâts matériels. La secousse de 7,5 sur l’échelle de Richter, a été mesurée par le service sismologique national du Mexique. L’épicentre de ce séisme a été localisé dans la ville de Crucecita, dans l’Etat d’Oaxaca, dans le sud du pays. C’est là qu’ont été constatés les six décès, d’après les autorités locales.

La nation d’Amérique latine a déjà connu de nombreux séismes. En 1985, un tremblement de terre d’une magnitude de 8,1 sur l’échelle de Richter avait tué 10 000 personnes.