Mathias Otounga Ossibadjouo, le ministre le plus high-tech du gouvernement gabonais ?

Le conseil des ministres se tenant désormais par visioconférence au Gabon, les ministres ne manquent pas pour autant d’imagination et de high-tech. Si plusieurs exhibent volontiers leur opulence à travers leurs ordinateurs Apple et tablettes hors de prix, Mathias Otounga Ossibadjouo détient la palme de l’innovation. A l’aide d’un smartphone premium tenant sur un trépied tout spécial, le ministre de la Décentralisation a pu participer au conseil des ministres virtualisé de ce vendredi. Les images parlant d’elles-mêmes. Faute de goût ou est-il finalement le ministre le plus connecté du gouvernement Nkoghe Bekale ?

Newsletter de Info241.com Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne Je ne suis pas un robot Veuillez laisser ce champ vide :

Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.