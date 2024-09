Maroc vs Gabon ce soir : jour de vérité pour les Panthères du Gabon sur la route de la CAN 2025

Le Gabon et le Maroc s’affrontent à Agadir ce vendredi soir à 20h00 pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, dans ce qui s’annonce comme un duel intense entre deux équipes ambitieuses. Les Panthères gabonaises, malgré quelques absences notables, sont déterminées à bien commencer cette campagne de qualification face aux Lions de l’Atlas, une équipe marocaine redoutable et en pleine confiance. Une première pour le nouveau coach Thierry Mouyouma qui démontrer la confiance en lui avant le second match prévu ce mardi face à la république centrafricaine.

Les six dernières confrontations Gabon-Maroc L’historique des affrontements entre les deux nations est marqué par un équilibre presque parfait, même si les Lions de l’Atlas ont pris le dessus lors de certains moments clés. En effet, sur les six dernières rencontres entre le Gabon et le Maroc, les résultats montrent une rivalité serrée. 12 janvier 2022 (Phase finale de la CAN) : Le Gabon s’impose 2-1 face au Maroc dans un match très disputé, laissant entrevoir des faiblesses dans la défense marocaine.

8 octobre 2017 (Qualifications Coupe du Monde 2018) : Le Maroc prend sa revanche avec une victoire convaincante de 3-0, dans une rencontre où les Gabonais étaient dépassés.

5 septembre 2016 (Amical) : Les deux équipes s'affrontent dans un match sans vainqueur, qui se solde par un 1-1, montrant des performances équilibrées.

11 octobre 2014 (Amical) : Une nouvelle fois, les équipes se neutralisent par un score de 1-1, sans qu'aucune des deux ne prenne l'avantage.

10 novembre 2010 (Amical) : Le Gabon sort vainqueur avec un succès 2-0, imposant son jeu face à des Marocains en difficulté.

28 mars 2009 (Qualifications Coupe du Monde 2010) : Le Gabon surprend le Maroc en s'imposant 2-1 dans un match crucial. Mouyouma et les siens attendus de pieds fermes ce soir Cette série de confrontations révèle un Gabon capable de rivaliser avec le Maroc, mais les Lions de l'Atlas, notamment sous la direction de Walid Regragui, ont démontré récemment leur solidité, atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. De plus, la dernière victoire marocaine 3-0 en 2017 reste dans les mémoires et peut servir de motivation pour les Gabonais qui chercheront à réaffirmer leur supériorité sur le terrain. Enjeux du match Pour le Gabon, cette première journée est cruciale. L'équipe devra composer sans son capitaine emblématique, Bruno Ecuele Manga, mais pourra compter sur des talents émergents et des joueurs d'expérience comme Pierre-Emerick Aubameyang. Face à une équipe marocaine bien en place, les Panthères devront être tactiquement disciplinées et opportunistes pour espérer arracher un résultat positif. Le Maroc, quant à lui, abordera ce match avec confiance après ses récentes performances. L'entraîneur Walid Regragui pourra compter sur un effectif au complet, avec notamment des cadres comme Achraf Hakimi et Sofiane Boufal, qui restent des menaces constantes pour la défense gabonaise.