Malawi : l’opposant Lazarus Chakwera remporte la présidentielle

Lazarus Chakwera (65 ans), chef de l’opposition malawite, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle organisée le 23 juin, détrônant le chef de l’État sortant Peter Mutharika, âgé de 79 ans. Il a remporté 58.57 % des voix, a annoncé samedi la commission électorale. Plus de 4 millions d’électeurs avaient voté mardi, pour la deuxième fois en un an, après l’annulation de la réélection de M. Mutharika en mai 2019 pour fraudes massives.

Thank you, my Lord Jesus. pic.twitter.com/NZ3OUdphdX — Dr. Lazarus Chakwera (@LAZARUSCHAKWERA) June 27, 2020

Le tweet de remerciement du nouveau président du Malawi

« Mon cœur bouillonne de joie et de gratitude pour le Seigneur », a réagi le vainqueur de la présidentielle malawite, un ancien pasteur évangéliste de 65 ans. « C’est une victoire pour les Malawites, une victoire pour la démocratie, une victoire pour la justice », a-t-il poursuivi. Il a promis durant sa campagne de promouvoir le développement économique du Malawi, l’un des pays les plus pauvres du monde, et de lutter contre la corruption.