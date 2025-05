Libreville : Un clando percute un poste électrique et plonge plusieurs quartiers dans le noir

Une large portion du nord de Libreville a été privée d’électricité ce mardi matin à la suite d’un accident survenu aux premières heures de la journée. Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a confirmé qu’un véhicule a violemment percuté un poste de distribution d’électricité situé au Camp de Gaulle à 4h36.

Un véhicule de marque Toyota Corolla à usage de clando, a fini sa course dans un transformateur d’électricité de la SEEG, pourtant excentré de la voie. Le choc, d’une rare intensité, a endommagé l’ensemble des équipements du site, dont un transformateur de 630 kVA. Résultat : les zones comprises entre le rond-point Camp de Gaulle et les Charbonnages ont été privées de courant durant plusieurs heures.

Appel à la vigilance

Si pour l’heure aucune perte en vie humaine n’a été déclarée, la SEEG a indiqué que ses « équipes techniques s’attèlent actuellement au remplacement des équipements avariés, en vue d’un rétablissement de la fourniture en électricité dans les meilleurs délais ». Sur le terrain, les techniciens se mobilisent pour limiter la durée de la coupure, qui affecte aussi bien les ménages que les commerces et les services publics.

Une vue du véhicule accidenté

La SEEG n’a pas manqué de rappeler la nécessité pour les conducteurs de redoubler de prudence, notamment aux abords des infrastructures sensibles. « Le respect de cette disposition assure la protection des ouvrages contre de tels accidents qui constituent une cause non négligeable de désagréments liés à l’accès à l’électricité pour les populations », souligne la société. Une manière à peine voilée de pointer la responsabilité du chauffeur impliqué dans l’incident.

Un énième incident

Du côté des habitants, la patience a vite laissé place à l’agacement. « Ce n’est pas la première fois qu’on reste sans courant à cause d’un accident. Pourquoi ces installations ne sont-elles pas mieux protégées ? », interroge Mireille Nziengui, restauratrice au quartier Charbonnages. Même sentiment pour Alain Mavoungou, habitant du Camp de Gaulle : « On en a assez des coupures. Le moindre incident, et on replonge dans l’obscurité. C’est fatiguant ».

La violence de l’incident

Si la SEEG promet un retour progressif à la normale, l’événement relance le débat sur la sécurisation des infrastructures critiques à Libreville. Les autorités, interpellées par cet énième accident, sont attendues sur des réponses concrètes. Car au-delà du choc, c’est toute la fragilité du réseau électrique qui se trouve une fois de plus exposée.