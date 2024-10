Libreville : Un gardien dérobe 80 millions à son patron libanais avant d’être capturé à Bitam

Salif Sare, un Burkinabé de 30 ans, employé depuis plusieurs années comme gardien par un ressortissant libanais à Libreville, a profité de la confiance de son employeur pour orchestrer un vol audacieux. Le 17 octobre, profitant de l’absence prolongée de son patron, Sare, avec la complicité de son frère Ibrahim Naklouma et trois autres associés, a réussi à forcer le coffre-fort du domicile de son employeur situé dans le quartier résidentiel de Glass. Leur butin ? Une somme colossale de 80 millions de FCFA en espèces.

Ce coup, minutieusement préparé, a rapidement pris une tournure inattendue pour les voleurs. Après avoir mis la main sur l’argent, Sare et son frère Ibrahim ont décidé de fuir le Gabon au plus vite. Ils se sont dirigés vers Bitam, à la frontière gabono-camerounaise, espérant passer inaperçus. Pour faciliter leur fuite, les deux hommes ont soudoyé un transporteur avec une somme de 750 000 FCFA afin qu’il les conduise au-delà des frontières. Cependant, leur plan a échoué avant même qu’ils ne quittent le territoire.

La prison d’Oyem où ont été incarcérés les deux hommes

Le 18 octobre, soit le lendemain du cambriolage, leur véhicule a été intercepté lors d’un contrôle de routine par la gendarmerie de Bitam, à un poste situé à Billy. Les forces de l’ordre, déjà en alerte à la suite du signalement du vol, ont procédé à une fouille minutieuse du véhicule. C’est ainsi que les gendarmes ont découvert les 8 795 000 FCFA que Salif Sare et son frère avaient sur eux, une petite partie du butin dérobé. Les deux hommes ont été immédiatement arrêtés.

L’enquête révèle que Salif Sare, qui travaillait comme gardien pour le Libanais depuis quatre ans, nourrissait un ressentiment croissant à l’égard de son patron. Ce dernier l’aurait maltraité, exploitant sa situation de travailleur étranger. Motivé par cette rancœur, Sare a planifié de voler son employeur, espérant quitter le pays pour commencer une nouvelle vie.

Alors que trois de leurs complices – Ousmane, Soulé et Mohamed – ont réussi à franchir la frontière et sont toujours en cavale, Sare et Naklouma ont été placés en détention préventive à la maison d’arrêt d’Oyem le 21 octobre. Ils sont poursuivis pour vol aggravé et tentative de fuite. Ce cambriolage audacieux, qui a choqué le quartier de Glass, met en lumière l’importance des mesures de sécurité dans la gestion des biens privés et les dangers potentiels que représentent les conflits internes entre employés et employeurs.