Libreville : Un chauffeur de poids lourd reconverti dans le trafic d’ivoire, arrêté avec plusieurs pointes

Un trafiquant d’ivoire gabonais a été arrêté le 13 septembre 2024 lors d’une opération conjointe entre la Direction de lutte contre le braconnage (DLCB), la police judiciaire de Libreville, et l’ONG Conservation Justice. L’homme, identifié comme E.B.F., chauffeur de poids lourd, a été interpellé en possession de six pointes d’ivoire, dont une paire entière et deux autres partiellement sectionnées.

Selon le communiqué de l’ONG parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241, « cette opération a permis de mettre la main sur un trafiquant d’ivoire opérant dans la capitale, en lien avec des réseaux régionaux ». D’après les déclarations du mis en cause aux autorités, il aurait obtenu les ivoires d’un résident de Ndjolé, une zone souvent citée dans les affaires de trafic d’ivoire. Une vue des pointes saisies L’individu se trouvait à Libreville pour vendre ces ivoires sur le marché noir. « Le mis en cause a reconnu être venu pour commercialiser les ivoires », précise le communiqué de Conservation Justice. Cette arrestation s’inscrit dans une série d’opérations visant à lutter contre le braconnage et le commerce illicite dans la capitale gabonaise. Après son arrestation, E.B.F. a été placé en garde à vue dans les locaux de la Police Judiciaire de Libreville. Il a été présenté au procureur de la République le 16 septembre 2024, et une enquête a été ouverte pour trafic d’ivoire. Le présumé trafiquant a ainsi été placé en détention préventive en attente de son jugement. Cette affaire met en lumière l’ampleur du commerce illégal d’ivoire, un problème persistant au Gabon. L’ONG Conservation Justice, qui a assisté les autorités lors de cette opération, a salué l’arrestation et réaffirmé son engagement dans la lutte contre le braconnage. « Ces arrestations montrent que la coopération entre les autorités et les organisations de protection de la faune fonctionne et permet de mettre fin à des réseaux de trafiquants », conclut le communiqué.