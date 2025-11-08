Libreville : Emmanuel Berre en pole position pour occuper la mairie centrale

À quelques heures du scrutin devant désigner le nouveau maire central de Libreville ce dimanche, un sondage réalisé par Booking Consulting place le candidat du mouvement Les Bâtisseurs, Emmanuel Berre, largement en tête des intentions de vote. Selon les résultats, 70 % des conseillers municipaux interrogés disent envisager de lui accorder leur suffrage, faisant de lui le grand favori pour succéder à Adrien Nguema Mba à la tête de la capitale.

Ce plébiscite s’expliquerait par la réputation d’expérience, de rigueur et de probité morale qui accompagne le candidat. Emmanuel Berre a en effet occupé plusieurs postes stratégiques dans l’administration gabonaise et le secteur parapublic : ancien directeur général de BGFI School, puis de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), il a ensuite dirigé la Direction générale de la dette avant de prendre les commandes de l’Autorité de l’eau et de l’électricité.

Une expertise qui séduit les élus et les agents municipaux

Ces expériences cumulées, jugées concluantes par nombre d’élus locaux, constitueraient un gage de sérieux dans la gestion d’une collectivité aussi exigeante que la mairie de Libreville. Le sondage souligne également que les agents municipaux eux-mêmes verraient en Berre un profil rassurant, en raison de sa gestion axée sur les résultats et la transparence. Pour beaucoup, son éventuelle élection marquerait un tournant vers une gouvernance technocratique et moins politisée.

La tête de liste de l’UDB au 1er arrondissement

Selon une règle non écrite dans la gouvernance locale de l’Estuaire, la présidence de la mairie centrale alterne traditionnellement entre les principales communautés de la province. Le précédent mandat, tenu successivement par Léandre Nzue, Eugène Mba et Christine Mba Ndutume, tous issus de la communauté Fang, s’achève avec Adrien Nguema Mba. Le prochain mandat reviendrait donc, selon cet usage, à la communauté Mpongwè, à laquelle appartient Emmanuel Berre.

Vers une gouvernance fondée sur le mérite

L’Union démocratique des bâtisseurs, dirigée par son président Oligui Nguema, affirme vouloir rompre avec les logiques d’appartenance et de favoritisme pour privilégier désormais la compétence et le mérite. Ce positionnement, qui tranche avec la pratique des nominations parachutées, pourrait consolider la légitimité d’Emmanuel Berre dans une capitale où les citoyens attendent une véritable modernisation des services municipaux.

Sauf retournement de dernière minute, tout porte à croire que la mairie centrale de Libreville pourrait, pour la première fois depuis plusieurs années, être dirigée par un technocrate reconnu plutôt que par un élu issu du sérail politique traditionnel.