Libreville accueille un congrès scientifique pour renforcer la lutte contre la drépanocytose

Le troisième congrès scientifique sur la drépanocytose, organisé par l’ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa), s’est ouvert hier à Libreville et se poursuivra jusqu’au 6 juillet. Cet événement, marrainé par la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, réunit des experts, scientifiques et spécialistes de plusieurs pays pour discuter des avancées et des défis dans la lutte contre cette maladie génétique.

Un soutien engagé de la Première Dame La Première Dame, Zita Oligui Nguema, a exprimé sa fierté de voir le Gabon accueillir cet événement d’envergure internationale. « Je suis très honorée du choix porté sur mon pays pour abriter ce congrès », a-t-elle déclaré hier dans son mot d’ouverture. Elle a souligné l’importance de cette rencontre pour échanger des connaissances et renforcer les actions contre la drépanocytose. La marraine de l’évènement hier, lors de l’ouverture du congrès « Les présentes assises tiendront toutes leurs promesses au regard de la qualité et de l’expertise des médecins et chercheurs » a-t-elle ajouté, espérant que les discussions permettront aux personnes atteintes par cette maladie de reprendre espoir. L’appui du ministre de la Santé Le ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou, a souligné l’importance de cet événement dans la dynamique de lutte contre la drépanocytose. « Je formule le vœu que les présentes assises renforcent nos capacités pour une maîtrise voire une éradication rapide de la drépanocytose à travers nos différents pays », a-t-il déclaré. Son intervention a mis en lumière les efforts continus du Gabon pour améliorer la prise en charge de cette pathologie. Les engagements de l’ONG DrépaZéroCytose Gabon La présidente de l’ONG DrépaZéroCytose Gabon, Dr. Lucrèce M. Délicat ép. Loembet, a rappelé les actions de l’organisation depuis sa création et l’importance de ce congrès. « Cette troisième édition est l’occasion pour nous de célébrer avec reconnaissance les cinq années d’existence et d’exercice de l’ONG SCDOGa au Gabon, » a-t-elle déclaré. La présidente de l’ONG Elle a souligné les progrès réalisés grâce à l’engagement de tous les membres, partenaires et sponsors, tout en appelant à continuer les efforts : « Beaucoup reste à faire ; et nous sollicitons l’implication de tous, chacun à son niveau : pouvoirs publics, organisations privées, associations, bienfaiteurs, ... pour continuer à nous accompagner dans cette exaltante aventure ». Des échanges scientifiques fructueux Le congrès a également été marqué par des interventions de nombreux conférenciers, dont des experts venus partager leurs recherches et expériences. L’un des conférenciers a souligné que « la collaboration internationale est essentielle pour surmonter les défis posés par la drépanocytose ». Il a insisté sur l’importance de la recherche et de l’innovation pour développer de nouvelles stratégies de traitement et de gestion de la maladie. Les participants, qu’ils soient professionnels de santé, patients ou simples sympathisants, auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur les avancées médicales et les stratégies de prise en charge de la drépanocytose. Les intervenants partageront leurs recherches, leurs expériences et leurs visions pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes. Tout un programme Ce samedi 6 juillet, une journée dédiée aux enfants sera organisée à la PMI de Glass, avec des activités de dépistage, des consultations médicales et une distribution gratuite de médicaments pour les enfants âgés de 0 à 15 ans. Cette initiative vise à offrir un soutien concret aux jeunes patients et à leurs familles, tout en promouvant la prévention et le traitement précoces. L’ONG DrépaZéroCytose Gabon invite toutes les personnes intéressées à participer à ce congrès. Les inscriptions peuvent se faire sur place lors des conférences ou en ligne sur le site www.scdoga.org .