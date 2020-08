Liban : deux explosions au centre de Beyrouth font plus de 78 morts et 3 700 blessés

Deux énormes explosions ont secoué mardi le centre de Beyrouth (Liban) vers 18h10 heure locale (17h10 heure du Gabon), ébranlant les bâtiments de trois quartiers de la capitale et de lourds dégâts. Les explosions ont fait plus de 50 morts et environ 2 500 blessés, a déclaré le ministre libanais de la Santé, Hamad Hassan, à la télévision locale. Le bilan actualisé serait aujourd’hui de 78 morts et environ 3 700 blessés.

Une vue de l’ampleur des dégâts

Selon les informations disponibles actuellement, du nitrate d’ammonium stocké dans un entrepôt du port de Beyrouth pourrait être à l’origine des explosions. « Les autorités douanières doivent être interrogées sur les raisons du stockage de ces produits chimiques au port de Beyrouth », a déclaré le ministre de l’Intérieur Mohammad Fahmi.

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a déclaré que le Liban était un pays meurtri tout en exhortant la communauté internationale à aider le Liban à surmonter les répercussions de ces explosions désastreuses. Parallèlement, M. Diab a déclaré mercredi jour de deuil national pour les victimes des explosions.