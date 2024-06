Les résultats du baccalauréat 2024 en baisse de 1,40% au Gabon à l’issue du second tour

La tendance baissière du taux de réussite aux examens scolaires gabonais de l’ère de la transition s’est confirmée ce vendredi après-midi. Après le BEPC dont les résultats ont chuté de 19%, le baccalauréat session 2024 limite la casse avec une baisse de 1,40% à l’issue des épreuves du second tour. Le taux de réussite cette année est ainsi de 80,24% toutes filières confondues, contre 81,65% l’année dernière.

La ministre de l’Éducation nationale, Camelia Ntoutoume, a rendu publics ce vendredi 28 juin au soir les résultats du baccalauréat gabonais, le tout premier de l’ère de la transition. L’ancienne ministre sous Ali Bongo, maintenue à son poste après le coup d’État du 30 août, a livré les résultats obtenus par les candidats à l’issue des épreuves du second groupe, qui se sont déroulées dès mardi sur l’ensemble du territoire national.

Session Candidats inscrits Présents Admis au 1er et 2nd tour Taux de réussite (%) Ajournés Taux d’échec (%) 2023 (Total) 30 123 29 585 24 159 81,65 5 426 18,35 2024 (Général) 24 784 24 440 19 547 79,96 4 888 20,04 2024 (Tech/Pro) 3 444 3 361 2 761 82,15 600 17,85 2024 (Total) 28 228 27 801 22 308 80,24 5 488 19,76

Pour le baccalauréat général, 24 784 candidats étaient inscrits, dont 24 440 ont composé. À l’issue des délibérations de ce vendredi, 19 547 candidats ont été admis au premier et au second tour, soit un taux de réussite de 79,96%. En revanche, 4 888 candidats, représentant 20,04%, ont été déclarés ajournés, donc échoués à l’issue des deux tours de cet examen ouvrant la voie aux études supérieures.

En ce qui concerne le baccalauréat technique et professionnel, 3 444 candidats étaient inscrits cette année pour obtenir le précieux sésame universitaire, dont 3 361 ont composé. Parmi eux, 2 761 candidats ont été admis au premier et au second tour, soit un pourcentage de 82,15%. À l’inverse, 600 candidats, soit 17,85%, ont été ajournés, correspondant ainsi au taux d’échec à cet examen couronnant la fin des études secondaires.

En combinant les résultats des baccalauréats général, technique et professionnel, nous obtenons un total de 28 228 candidats inscrits. Parmi eux, 22 308 ont été admis, ce qui donne un taux de réussite global de 80,24%. Les ajournés s’élèvent à 5 488, soit 19,76%. Des chiffres en deçà des résultats de 2023 où l’on dénombrait 29 585 candidats ayant effectivement participé toutes séries confondues, dont 24 159 avaient été déclarés admis à l’issue des deux tours. Soit un taux de réussite général de 81,65% en 2023, contre 76,06% en 2022.