Les résultats du baccalauréat gabonais session 2020 disponibles dès ce mercredi matin

Bien que nous devrions pas avoir droit aux scènes de liesse habituelles du baccalauréat dans les centres d’examens du Gabon en raison de la pandémie de coronavirus, les délibérations auront bien lieu ce mercredi matin sur l’ensemble du territoire. Ce 2 septembre dès 10h00, le cœur des 38 000 candidats à cet examen de fin d’année ne devrait faire qu’un tour à l’attente du SMS fatidique censé couronner de succès une année scolaire en dents de scie.

Après un examen sous le signe de la pandémie de coronavirus, les délibérations du premier tour du baccalauréat gabonais sont attendues pour ce mercredi à 10h00 dans les différents centre d’examen du pays. C’est ce que souligne une note officielle de la direction du baccalauréat, parvenue ce mardi soir à la rédaction d’Info241.

La procédure détaillée des délibérations

Selon celle-ci, les candidats devraient connaitre leur résultat cet examen ouvrant au supérieur ce mercredi par « publication des résultats par le digital et le numérique ». Il faudra entendre ce jeudi pour voir lesdits résultats du premier tour, publiés dans la presse écrite. Ce vendredi à 9h00 aura lieu la « remise des actes et choix des matières par les candidats admissibles » dans les différents centre d’examen.

Le programme de cet examen national prévoit ce samedi, la distribution des convocations du second tour. Les candidats admissibles n’auront pas de répit puisqu’ils subiront dès dimanche 6 et jusqu’au 9 septembre, les oraux du second groupe. Autant dire que les portes de l’université promettent d’être encore un peu stressantes pour les candidats admissibles.