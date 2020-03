Les recommandations des évêques du Gabon pour contrer le coronavirus dans les églises

A la veille de la célébration de la messe dominicale, les évêques du Gabon conscients de l’arrivée du coronavirus dans le pays, ont tenu à leur tour à faire une série de recommandations aux chrétiens. Dans une note d’information à leur intention, le président de la conférence épiscopale du Gabon, Mgr Mathieu Madega Lebouakehan, en appelle à Dieu mais aussi à respecter plusieurs consignes d’hygiène pour limiter la propagation du virus dans les églises. Parmi elles,la suppression de l’échange du signe de la paix ou encore la suspension des campagnes d’évangélisation et activités des groupes et mouvements chrétiens jusqu’à nouvel ordre.

L’église catholique gabonaise prend très au sérieux la menace que représente le coronavirus (Covid-19). Pour avoir de bonnes pratiques, conférence épiscopale du Gabon qui rassemble les évêques du Gabon, a tenu à faire ses recommandations aux prètres, diacres, religieux, réglieuses, consacrés ainsi qu’aux fidèles laics dans une notre d’information parvenu à la rédaction d’Info241 ce samedi.

Ainsi, outre l’appel des évêques « à ne pas céder à la panique mais à se tourner vers le Seigneur Jésus Christ, le médecin des âmes et du corps », ils enjoignent les fidèles du Gabon à respecter les mesures d’hygiène suivantes dans les lieux de cultes : « se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique ; éviter les contacts rapprochés avec des personnes présentant un rhume ou une toux ; se saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ».

Enfin les personnes présentant des symptômes sont invitées à appeler le numéro court 1410, mis en place par les autorités sanitaires. Pendant les célébrations eucharistiques il est demandé aux fidèles de retirer tous les bénitiers aux portes de l’Eglise ; de s’asseoir à une bonne distance les uns des autres ; de garder une bonne distance pendant la procession de la quête à effectuer dans les corbeilles ouvertes ; de supprimer l’échange du signe de la paix.

Le chapelet des recommandations des évêques du Gabon ne s’arrête pas là. Il faudra également pendant la procession de la communion, maintenir une bonne distance entre les communiants ; et la communion sera donnée uniquement sur la main ; les concélébrants communieront par intinction ; ceux qui donnent la communion se laveront les mains avec du savon ; ceux qui comptent la quête porteront les gants. De plus, la méditation du Chemin de croix demeure individuelle ou en famille. Et pour finir, les activités des groupes, mouvements et associations y compris les cours de catéchèse, les campagnes d’évangélisation, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

De quoi garantir des messes et célébrations eucharistiques inédites jusqu’à l’instinction de la pandémie Covid-19 qui gagne du terrain dans le pays.