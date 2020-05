Les musulmans du Gabon célèbrent ce dimanche l’Aïd el-Fitr, la fin du ramadan

Après un mois de privation pour les musulmans de la planète en général et ceux du Gabon en particulier, le ramadan (Aïd el-Fitr) prend fin ce dimanche 24 mai. Cette année, le contexte sanitaire lié au Covid-19 rend cet événement festif orphelin de son effervescence habituelle.

Un mouton, immolé pour la circonstance

Pendant un mois, les musulmans se sont abstenus de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Le jeûne du ramadan constitue l’un des principaux piliers de l’Islam qui sont au nombre de cinq avec notamment la profession de foi, la prière, l’aumône et le pèlerinage à la Mecque.

A cette occasion, l’imam Ismaël Osseni Ossa, président du conseil gabonais des affaires islamiques, a dans son allocution circonstancielle hier, appelé les musulmans à la prière pour les familles endeuillées par la pandémie du coronavirus dans le pays. « Ayons davantage une pensée pieuse à l’égard de toutes les familles éprouvées. Persévérons dans notre intercession auprès de Dieu en leur faveur, prions pour les malades ainsi qu’à ceux et celles qui sont à leur chevet ! Prions pour nos frères et sœurs du corps médical ! Prions pour les forces de l’ordre et de sécurité ainsi qu’à ceux et celles qui risquent au quotidien leurs vies pour sauver les nôtres ! Prions pour tous les altruistes secoureurs depuis l’avènement de cette pandémie ! Bonne fête de ramadan à tous et à toutes et que Dieu bénisse le Gabon », s’est-il exprimé.