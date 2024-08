Les intolérables conditions de travail à Foberd Gabon encore mises à nu par une inspection inopinée

Le groupe Foberd Gabon continue de faire de la résistance aux sommations liées à l’amélioration des conditions de travail de ses employés. Une mission d’inspection inopinée du ministère du Travail ce mercredi a révélé des conditions de travail alarmantes dans les huit entités du groupe Foberd Gabon. Cette visite de terrain survient après une précédente il y a quelques mois qui avait mis en lumière des pratiques indécentes et une précarité criante des employés.

Les inspecteurs du Travail, sous la direction de Chantal Mindala Momomba, ont entrepris cette visite pour s’assurer que les recommandations émises lors de la première inspection avaient été mises en œuvre. « Il est de droit qu’après une première visite, lorsqu’on a fait des lettres d’observation, on repasse pour vérifier si ces observations ont été mises à exécution », a-t-elle expliqué. Cependant, la réalité sur le terrain a révélé que rien n’avait changé.

Des conditions inhumaines

À Sogamatec, une employée a confié que les travailleurs sont rémunérés à peine 5 000 francs CFA de l’heure, un montant dérisoire compte tenu des heures de travail et de la nature des tâches. Mais la situation est encore plus critique chez Gabon Environnement Service (GES), où les employés, chargés de trier les plastiques, sont payés 100 francs CFA par kilo trié. « Nous récoltons 3 à 4 kg par jour, dans des conditions inhumaines », a dénoncé une jeune femme citée par l’Union, soulignant le manque d’équipements de protection pour les travailleurs.

Un instantané de cette descente de terrain

Le plus surprenant, c’est que ces travailleurs, censés être en sous-traitance, sont en réalité employés directement par le groupe Foberd Gabon. Une source interne, sous couvert d’anonymat, a confirmé cette pratique, révélant l’étendue de la supercherie. « On ne peut pas maltraiter les gens ainsi dans leur propre pays », a déclaré avec indignation Mme Momomba, promettant des mesures coercitives immédiates et conformes au Code du travail.

Salaires dérisoires, précarisation et mauvais traitements

La précarité des employés est flagrante. Un agent de la société Sofavin a discrètement confié : « Le Gabonais le mieux payé ici est à 200 000 FCFA le mois ». Cette révélation met en lumière le contraste entre les bénéfices potentiels de ces entreprises et les conditions de vie de leurs employés. « Vous allez rencontrer des employés qui sont là depuis 10 ans dans la même catégorie », a révélé Alix, un autre agent qui a déploré que les employés soient souvent licenciés parfois sans aucune indemnité.

Type d’infraction Description Non-respect des recommandations Les améliorations demandées lors de la première inspection n’ont pas été mises en œuvre. Salaires dérisoires À Sogamatec : 5 000 francs CFA de l’heure. Chez Gabon Environnement Service : 100 francs CFA par kilo trié. Conditions de travail inhumaines Manque d’équipements de protection et conditions de travail difficiles. Fausses sous-traitances Les employés prétendument sous-traités sont en réalité directement employés par Foberd Gabon. Licenciements abusifs Licenciements fréquents sans indemnités, même après de nombreuses années d’ancienneté.

Cette inspection a été un électrochoc pour beaucoup, mettant en lumière une réalité souvent ignorée. Les autorités du ministère du Travail ont assuré que des actions seront prises rapidement pour remédier à ces graves manquements. Les employés, quant à eux, espèrent voir leurs conditions de travail s’améliorer de manière significative.

En attendant, la question demeure : combien d’autres entreprises à travers le pays exploitent-elles leurs employés de manière aussi flagrante ? Cette situation chez Foberd-Gabon pourrait bien n’être que la pointe de l’iceberg, appelant à une vigilance accrue et à des actions concrètes pour protéger les droits des travailleurs gabonais.