Les joueurs de 1xBet au Gabon pourront déposer via Gampay

La société de paris mondialement reconnue 1xBet opère dans toutes les régions du monde et offre aux joueurs plus de 250 options pour déposer et retirer leurs gains. En même temps, 1xBet choisit les méthodes de paiement les plus pertinentes pour chaque pays.

Grâce à cette stratégie, les joueurs du Gabon peuvent désormais déposer et retirer des fonds en utilisant le système de paiement leader Gampay. Il est possible de déposer n’importe quel montant à partir de 500 XAF n’importe où dans le pays et à n’importe quel moment.

« 1xBet s’efforce de rendre le processus de pari aussi confortable que possible pour les clients. C’est pourquoi la coopération avec un système de paiement populaire, dont les services sont utilisés par des milliers de personnes chaque jour, semble aussi logique que possible. Avec Gampay, les joueurs disposent d’un autre moyen rapide et fiable de déposer et de retirer leurs gains », a déclaré le responsable de 1xBet.

Pour Gampay, le partenariat avec 1xBet est une avancée significative qui profitera à tous. Les normes de qualité de Gampay sont connues de tous au Gabon, et maintenant les clients de la société pourront également apprécier le haut niveau de 1xBet. Ensemble, les parties seront en mesure de réaliser beaucoup de choses, considèrent les représentants de Gampay.

L’interface intuitive de l’application Gampay facilite les transactions, et la société elle-même accorde une attention maximale à la sécurité des données des utilisateurs. Tout cela sera apprécié par les joueurs de 1xBet au Gabon. Le bookmaker offre aux nouveaux clients un généreux bonus sur le premier dépôt pour les paris sur tous les sports populaires. Le bonus est de 200% du montant du dépôt et peut atteindre jusqu’à 130 000 XAF. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les sports, mais qui croient en l’intuition et la chance, des machines à sous et de nombreux jeux en ligne sont disponibles dans la section « Casino » du site web et dans les applications mobiles du bookmaker.

À propos de 1xBet

1xBet est un bookmaker de renommée mondiale avec 17 ans d’expérience dans l’industrie des paris. Les clients de la marque peuvent parier sur des milliers d’événements dans des dizaines de sports, et le site Web et l’application de la société sont disponibles dans plus de 60 langues. La liste des partenaires officiels de 1xBet comprend le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le LOSC Lille, la Liga, la CAF et d’autres marques et organisations sportives de renommée mondiale. La société a été à plusieurs reprises nommée et lauréate de prix professionnels prestigieux. Par exemple, 1xBet a récemment remporté le prix du Meilleur opérateur de paris sportifs en Afrique lors de la plus prestigieuse récompense continentale SiGMA Africa Awards 2024.

À propos de Gampay

Gampay est un système de paiement conçu pour la gestion facile et sécurisée des transactions financières au Gabon. Il permet aux utilisateurs d’accéder à une large gamme de services, y compris les transferts d’argent mobiles, les paiements de factures et les achats en ligne. L’accès aux services de Gampay via l’application mobile facilite la gestion des finances partout dans le monde.