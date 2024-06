Les gabonais renouent enfin avec la délivrance d’une carte d’identité, plus de 10 ans après !

Le Gabon a franchi une étape cruciale dans sa transformation numérique avec le lancement de la nouvelle Carte nationale d’identité électronique (CNIE) le 27 juin. Une carte d’identité qui n’était plus délivrée depuis plus de 10 ans par le régime déchu d’Ali Bongo qui a été matérialisée après 300 jours de transition. Cette nouvelle carte marque une différence significative par rapport à l’ancienne, introduisant une gamme de services et de garanties de sécurité inédites.

Une carte multifonctionnelle et sécurisée

Contrairement à l’ancienne, qui se contentait de prouver la nationalité du détenteur, la CNIE embarque de nombreux services administratifs et privés. Cette innovation vise à simplifier et sécuriser les démarches des citoyens gabonais. La nouvelle carte, grâce à l’interopérabilité, intègre des informations variées telles que les permis de conduire, les registres du commerce, les données fiscales et les informations liées aux services sociaux. Elle permet également l’accès aux services bancaires et d’assurance.

Un spot de lancement de la CNIE

Le ministre de l’Intérieur Regis Immongault a souligné ce vendredi l’importance des garanties d’infalsifiabilité et de sécurité qu’offre cette carte : « Cette carte nationale d’identité électronique va embarquer de nombreux services de l’administration. C’est le projet, c’est le rêve, c’est l’ambition du e-service ». En effet, elle vise à éliminer les contestations liées à la nationalité et à la date de naissance des individus, grâce à un processus rigoureux d’authentification des documents présentés lors de la demande. Cette mesure répond à la problématique des documents falsifiés, notamment les actes de naissance et les décrets de naturalisation.

Un modèle économique repensé

Le gouvernement gabonais met en avant la CNIE comme un outil essentiel pour la transparence et la fiabilité des listes électorales. Malgré les défis liés à la production de certains documents, cette initiative est perçue comme un investissement nécessaire pour garantir la sécurité et l’efficacité des services administratifs. « Ces pièces d’identité qui vous sont demandées vont permettre qu’à terme, la carte nationale d’identité que vous aurez entre les mains va être la plus fiable possible. Elle va donner lieu à une liste électorale qui sera elle aussi de moins en moins contestée », a affirmé le ministre.

Le verso de cette carte

Le ministre de l’Intérieur a également annoncé que la délivrance de cette carte serait gratuite, conformément à la décision du chef de l’État. Cependant, des frais seront appliqués en cas de renouvellement suite à une perte. Le choix d’une durée de validité de cinq ans, au lieu de dix, est justifié par la nécessité de maintenir un haut niveau de sécurité face aux évolutions technologiques et aux menaces potentielles de piratage. « Nous avons mis une carte de validité de 5 ans pour nous assurer que toutes les garanties en termes de sécurité et de technologie sont remplies », a-t-il expliqué.

Vers un service public pérenne

Ce lancement s’inscrit dans une opération de grande envergure qui, après sa phase initiale, deviendra un service public régulier. Bien que l’ancienne carte ait subi des suspensions dues à des modèles économiques inadéquats, la nouvelle Carte Nationale d’Identité Électronique bénéficie d’un modèle repensé pour assurer sa pérennité et son efficacité.

Le ministre a conclu en soulignant l’importance de cet engagement citoyen pour atteindre les objectifs fixés : « C’est aussi ça, votre engagement citoyen. C’est aussi ça, être gabonais autrement. C’est de payer le prix pour atteindre cet objectif ». Cette Carte Nationale d’Identité Électronique représente une ambition majeure pour le Gabon, visant à révolutionner les interactions entre les citoyens et l’administration, tout en renforçant la sécurité et la transparence des services publics.