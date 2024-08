Les équipes et les athlètes africains à suivre aux Jeux Olympiques

Dans cet aperçu, le meilleur site de paris sportifs 1xBet évoque les meilleurs athlètes d’Afrique qui peuvent faire sensation.

Soudan du Sud : à la conquête des sommets du basket-ball

La victoire des “Bright Stars” contre Porto Rico a été une puissante déclaration d’intention et une démonstration de leur potentiel. Le Soudan du Sud est la seule équipe masculine africaine au tournoi de basket et cette formation a déjà montré qu’elle est prête à défier les plus forts. Les nouveaux venus du basket affronteront la Dream Team américaine le 31 juillet, mais il est d’ores et déjà clair qu’il faut encourager cette équipe.

Quand regarder : 31 juillet.

Nigeria : surprendre et vaincre

Peu de gens auraient pu imaginer que l’équipe féminine nigériane de basket-ball battrait l’Australie de manière sensationnelle lors de son premier match de la phase de groupes. Cette victoire, la première depuis 20 ans aux Jeux Olympiques, leur donne toutes les chances de se qualifier pour les éliminatoires. Les prochains tests pour les D’Tigress seront les matchs contre la France, hôte du tournoi, et le Canada. Le Nigeria va-t-il devenir un outsider pour les équipes nationales les mieux classées ?

Quand regarder : 1ᵉʳ et 4 août

Marie-Josée Ta Lou : partir avec une médaille

La sprinteuse ivoirienne a déjà annoncé qu’il s’agissait de sa dernière opportunité de remporter une médaille. La quadruple finaliste olympique a terminé quatrième des 100 et 200 mètres lors de ses débuts olympiques à Rio 2016 - il ne lui a manqué que sept millièmes de seconde pour décrocher une médaille du 100 mètres. À Paris, la jeune femme de 35 ans cherchera à briser cette malédiction et à monter enfin sur le podium.

Quand regarder : 3 août.

Hugues Fabrice Zango : sauter l’argent pour remporter l’or

La star du triple saut, Hugues est entré dans l’histoire des Jeux Olympiques de Tokyo en devenant le premier médaillé olympique burkinabè - il s’est classé troisième au Japon. Aujourd’hui, l’athlète de 30 ans est prêt à viser plus haut à Paris et tentera de se hisser sur la plus haute marche du podium.

Quand regarder : 7 août (qualification), 9 août (finale)

Cheick Cissé Sallah Junior : à la conquête du doublé d’or

L’athlète ivoirien tentera d’accrocher la deuxième étoile olympique en taekwondo à son palmarès. Son premier sacre remonte aux Jeux Olympiques de Rio, où il avait battu à la dernière seconde le Britannique Lutalo Muhammad pour devenir le premier Ivoirien à monter sur le podium. Cheick Cissé est devenu le porte-drapeau de son pays cette année et il est prêt à confirmer sa classe.

Quand regarder : 9 août

Fatima Zahra Elmoumni : enchanter le monde de la danse

La Marocaine est déjà entrée dans l’histoire en participant à la première compétition olympique de breakdance. Fatima s’est imposée dans le tournoi continental à Rabat et fera partie des 16 prétendantes au premier titre olympique de breakdance.

Quand regarder : 9 août

Faith Kipyegon : la Kényane inarrêtable

L’athlète kényane a récemment établi un nouveau record du monde du 1500 mètres. Il ne fait aucun doute que Faith Kipyegon sera une fois de plus la grande favorite aux Jeux Olympiques et qu’elle devrait réaliser d’autres exploits légendaires.

Quand regarder : 10 août

Eliud Kipchoge : en quête du record absolu

Le légendaire Kényan est le seul coureur à avoir mis moins de deux heures pour courir le marathon. Il a également remporté deux Jeux Olympiques, à Rio de Janeiro et à Tokyo. Mais ce n’est pas tout : à 39 ans, Kipchoge pourrait devenir le premier athlète de l’histoire à remporter trois médailles d’or olympiques en marathon.

Quand regarder : 11 août

Profitez des Jeux Olympiques à Paris !

Préparez-vous à soutenir vos favoris et profitez de l’occasion unique de participer à la promotion lucrative OLYMPIC FREE BET de 1xBet.

Comment participer à la promotion ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous.

Du 15 juillet au 11 août, placez des paris à partir de 1819 XOF sur les Jeux Olympiques : des paris simples avec des cotes de 1.6 et plus et des paris combinés de 2+ événements avec des cotes de 1.4 ou plus pour chacun.

Chaque semaine, bénéficiez d’un bonus d’un montant égal à 20 % de vos paris - jusqu’à 60644 XOF !

Vous avez beaucoup d’opportunités pour gagner - parce que les paris sur les JO seront à profusion sur 1xBet !

Restez avec le meilleur site de paris sportifs, inscrivez-vous et suivez les moments forts du sport mondial aux Jeux Olympiques !