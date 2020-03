Les agents de La Poste gabonaise dénoncent les malversations financières de leur PDG

Le syndicat national de la poste (SYNAPOSTE) a annoncé avoir déposé une plainte contre l’actuel président directeur général de la Poste S.A. Michael Adandé pour mauvaise gestion. Agissant en qualité de personne morale, le syndicat égraine plusieurs malversations depuis son arrivée aux commandes de l’entreprise publique en octobre 2015. Parmi elles, on dénombre des détournements des deniers publics, des ponctions sur salaire ou encore plusieurs sommes portées disparues des comptes de l’entreprise.

Lire aussi >>> La Poste gabonaise est désormais sauvée de la faillite !

Michael Adandé voit rouge avec les agents de La Poste gabonaise. Leur syndicat affirme après avoir tenté une conciliation avec la direction de l’entreprise, avoir déposé une plainte contre l’actuel PDG de la Poste. Selon le document transmis par ce syndicat à la rédaction d’Info241, cette plainte se fonde sur plusieurs malversations dûment constatées.

Le siège de l’entreprise à Libreville

Parmi elles, des détournements des deniers publics via les salaires non reversés aux employés. Ces salaires impayés auraient dû être reversés au Trésor public, croit savoir le SYNAPOSTE. A cela s’ajoute les ponctions sur salaire sans autorisation expresse du tribunal par une ordonnance de saisie-arrêt. Ce qui constitue selon le syndicat, un abus d’autorité et un détournement manifeste de fonds.

A ces deux griefs, il faut ajouter la confiscation des bonifications sectorielles annuelles, le refus de payer les employés de La Poste exerçant pour compte de la liquidation de Postebank, la perception par le PDG des salaires d’employés incarcérés, les reliquats mensuels des sommes perçues du Trésor Public pour le paiement des salaires et, les sommes laissées par son prédécesseur (plusieurs milliards) et recouvrées dans les plusieurs banques nationales et internationales.

De quoi plomber l’atmosphère dans cette entreprise publique qui connait des déboires financiers depuis de longues années. Car selon le SYNAPOSTE, durant ses quatre premières années de gouvernance, soit depuis le 15 octobre 2015, Michael Adandé aurait brassé à son profit pas moins de 55 milliards de nos francs. Reste à savoir ce que fera désormais la justice gabonaise face à cette plainte déposée contre l’actuel PDG de La Poste.