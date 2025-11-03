2e tour législatives partielles : Camélia Ntoutoume et Élie Boulingui élus députés à Ntoum et Moabi !

Le second tour des élections législatives partielles s’est tenu ce dimanche 2 novembre dans les circonscriptions de Ntoum (Estuaire) et Moabi (Nyanga). Ces scrutins, organisés après l’annulation du vote du 27 septembre pour irrégularités, ont confirmé les tendances du premier tour du 18 octobre. Camélia Ntoutoume Leclercq, candidate du Parti démocratique gabonais (PDG), et Élie Wilfried Boulingui Mikala, candidat indépendant, ont remporté leurs sièges respectifs, selon les résultats provisoires publiés hier par le ministère de l’Intérieur.

Lire aussi >>> Irrégularités : Ntoum et Moabi aux urnes le 2 novembre pour le 2e tour de législatives partielles

Cette reprise du scrutin était très attendue, notamment à Ntoum, où la ministre d’État, Camélia Ntoutoume Leclercq, jouait une part essentielle de sa crédibilité politique. Déjà élue sous l’ancien régime, elle devait consolider sa légitimité dans un contexte marqué par la recomposition du paysage politique national. Dans la Nyanga, l’indépendant Élie Boulingui, figure locale du Rassemblement des enfants de la Douigny (RED), s’imposait quant à lui comme un outsider de poids, capable de renverser les logiques partisanes traditionnelles.

Des victoires sans appel

À Ntoum, Camélia Ntoutoume Leclercq a largement dominé les débats. Sur 16 933 inscrits, 5 073 électeurs se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation de 29,96 %. La ministre du PDG a obtenu 3 238 voix (65,47 %) contre 1 708 (34,53 %) pour Mbina Elox Loyola de l’Union pour la République (UPR). Ce score net vient renforcer la position du PDG dans la province de l’Estuaire, bastion politique du parti présidentiel, et consolide l’assise locale d’une des figures montantes du gouvernement.

Récapitulatif des résultats

Circonscription Département / Province Candidats en lice Parti / Statut Résultats du 1er tour Résultats finaux (2nd tour) Ntoum (1er siège) Komo-Mondah / Estuaire Camélia Ntoutoume Leclercq vs Mbina Elox Loyola PDG / UPR 47,26 % (PDG) – 17,09 % (UPR) 65,47 % (PDG) – 34,53 % (UPR) Moabi (Commune) Douigny / Nyanga Élie Wilfried Boulingui vs Mihindou Nzamara Carl Indépendant / UDB 48,90 % (Indép.) – 38,70 % (UDB) 56,84 % (Indép.) – 43,14 % (UDB)

Dans la Nyanga, l’indépendant Élie Boulingui a créé la surprise en s’imposant face à Mihindou Nzamara Carl de l’Union démocratique et bâtisseur (UDB). Sur 4 544 inscrits, 2 045 électeurs ont participé au scrutin, soit 45 % de taux de participation. Avec 1 148 voix (56,84 %) contre 871 (43,14 %), le candidat sans étiquette a démontré qu’un engagement de proximité et une crédibilité personnelle pouvaient triompher des appareils politiques classiques, même dans un contexte marqué par l’influence des partis dominants.

Les bons comptes

Les observateurs notent que ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, loin des tensions qui avaient marqué les scrutins de septembre. Toutefois, la faible mobilisation électorale, notamment dans l’Estuaire, traduit une fatigue démocratique des électeurs, encore échaudés par les contestations post-électorales et la défiance envers le processus politique.

Les résultats restent provisoires, en attente de validation officielle par la Cour constitutionnelle. Avec ces deux sièges désormais pourvus, le PDG consolide son avance à l’Assemblée nationale avec 17 députés contre 101 pour l’UDB. les indépendants qui étaient jusque là 7 passe ainsi à 8 avec l’assurance d’obtenir un groupe parlementaire dans cette première législature de la Ve République, la 14e de l’histoire du pays.