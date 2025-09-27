Elections 2025 : La société civile gabonaise déploie près de 520 observateurs électoraux

À la veille du premier tour des élections législatives et locales prévues ce 27 septembre, la société civile gabonaise s’organise pour assurer la transparence du processus électoral. La Mission d’observation électorale des organisations de la société civile du Gabon (MOE-OSC), appuyée par le projet PACEM financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Centre européen d’appui électoral (ECES), ainsi que la Mission d’observation citoyenne pour une élection transparente (MOCET), ont officiellement lancé leurs missions ce vendredi 26 septembre à Libreville.

Une couverture nationale renforcée

Les deux missions ont annoncé le déploiement de 269 observateurs pour la MOE-OSC et 250 pour la MOCET, répartis sur l’ensemble des provinces et départements du Gabon. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des articles 124, 125 et 126 de la Loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral. Elles sont conduites conformément aux standards régionaux et internationaux en matière d’observation électorale, reposant sur les principes d’équité, de transparence, de régularité, d’inclusivité et d’apaisement.

Devant un parterre de journalistes du Réseau national des journalistes indépendants (RENAJI) et d’acteurs de la société civile, les responsables ont présenté leurs objectifs. « Ces missions visent à contribuer à des élections crédibles, pacifiques et conformes aux exigences démocratiques, à formuler des recommandations pour améliorer les processus électoraux futurs et à réaffirmer le rôle essentiel de la société civile comme sentinelle de la démocratie », a déclaré Jeanne Clarisse Dilaba, cheffe de la MOE-OSC.

Trois objectifs majeurs et une cellule de veille

Les missions conjointes poursuivent trois objectifs principaux : garantir des scrutins crédibles et pacifiques, formuler des recommandations pour l’avenir et réaffirmer le rôle central de la société civile dans le dialogue citoyen. Pour la centralisation des données électorales collectées, une cellule de veille commune a été mise en place, dotée de dispositifs indépendants afin d’assurer l’intégrité et la fiabilité des informations.

Afin d’assurer un suivi rigoureux, les missions publieront des déclarations conjointes à quatre étapes clés : le 27 septembre à 10h sur l’ouverture des bureaux de vote, à 13h30 sur le déroulement du scrutin, à 21h pour la clôture et le 28 septembre à 11h pour une déclaration préliminaire finale. À l’issue du processus, un rapport complet sera rendu public et remis aux parties prenantes nationales et internationales. Avec ce déploiement inédit, la société civile entend démontrer qu’elle demeure un acteur incontournable du processus démocratique et un garant de l’intégrité électorale au Gabon.