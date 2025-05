Le roublard Paul Biyoghe Mba pourrait annoncer son départ du PDG ce vendredi à Libreville

La fin d’une ère ? L’actuel vice-président du Parti démocratique gabonais (PDG) depuis le congrès de janvier dernier, Paul Biyoghe Mba, pourrait claquer la porte de l’ancien parti au pouvoir ce vendredi 23 mai. À 10h, à la salle polyvalente de sa ville Bikélé, l’homme de 72 ans a prévu faire une déclaration publique dont le contenu, tenu secret, affole les réseaux et fait trembler les derniers bastions du parti déchu.

L’annonce de cette prise de parole, relayée d’abord mardi via un message WhatsApp devenu viral, a été confirmée ce jeudi par l’Agence gabonaise de presse (AGP) : « Importante déclaration du notable Paul Biyoghe Mba ce vendredi 23 mai à 10 heures, salle polyvalente de Bikélé », indique le court message devenu viral. Sobre, direct, mais chargé d’électricité. Depuis, les spéculations vont bon train : va-t-il tourner la page PDG ? Déclarer son indépendance politique ? Ou passer, sans détours, dans le camp d’Oligui Nguema ?

Un vieux routier en terrain glissant

Depuis la chute du régime Bongo le 30 août 2023, Biyoghe Mba a su se faire discret sans jamais vraiment s’effacer. Au contraire : il s’est rapproché du nouveau pouvoir et son chef d’orchestre. Sa nomination, le 14 mai, comme coordonnateur adjoint 2 du comité chargé du nouveau découpage électoral en dit long sur sa capacité à rebondir. Et sur sa volonté de rester dans le jeu.

Le briscard de la politique gabonaise

Ce vendredi pourrait donc marquer un point de bascule. Son silence des dernières semaines, sa distance avec les tensions internes du PDG, et l’enchaînement des démissions de cadres ces derniers jours alimentent une hypothèse lourde : celle d’une rupture nette et publique.

Un coup dur de plus pour le PDG

Si l’ex-Premier ministre confirme sa démission, ce serait un signal retentissant. Un baron de son calibre quittant le navire ajouterait une pierre de plus au tombeau politique d’un PDG déjà déserté par nombre de ses piliers ces dernières semaines. La question n’est plus de savoir si le parti va se recomposer, mais s’il survivra à cette lente hémorragie.

À Libreville, Ntoum et dans tout le Komo-Mondah, le suspense est total. Biyoghe Mba, connu pour ses silences stratégiques et ses sorties calculées, ne parlera pas pour ne rien dire. Ce vendredi, sa voix pourrait sceller définitivement son divorce avec la machine politique qu’il a servi pendant plus de trois décennies. Biyoghe Mba s’apprête-t-il à écrire lui-même l’épitaphe du PDG ? Réponse dans quelques heures.