Le rappeur Kanye West annonce sa candidature à la présidentielle des Etats-Unis !

Le rappeur et producteur Kanye West, a annoncé samedi, sa candidature à l’élection présidentielle américaine de novembre prochain. "Nous devons maintenant accomplir la promesse de l’Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des États-Unis ! ", a-t-il annoncé sur Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸 ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020