Le prix du baril de pétrole repart à la hausse après plusieurs mois de forte baisse

Après arrêt des activités durant plusieurs mois pour cause de Covid-19, le secteur pétrolier rebondit. Depuis ce jeudi 20 août 2020, le prix du baril se situe au-dessus de 45 dollars, bien loin des 15,98 dollars du 27 avril dernier.

Depuis le début de cette semaine, une étude d’expert s’est penchée sur le mouvement des cours. À l’ouverture ce jeudi 20 août 2020, il ressortait que le coût du Brent se situe désormais à plus de 45 dollars, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis le 6 mars dernier pour cause de la crise mondiale liée au Covid-19 qui a conduit plusieurs pays au confinement et à la fermeture des frontières, conduisant le ralentissement de l’économie et des échanges.

Mercredi, s’est tenue une réunion par visioconférence entre les 13 pays producteurs, parmi lesquels figure le Gabon, afin de mettre en place une politique à respecter et capable de rassurer le marché à long terme. La hausse du coût du baril pourra ainsi s’inscrire comme un moyen qui pourrait permettre au Gabon de relancer de nouveau son économie.