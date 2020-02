Le président de la FIFA plaide pour une CAN tous les quatre ans !

Après déjà avoir fait chambouler les dates de la CAN 2021, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a appelé samedi à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans au lieu de deux ans.

Intervenant à Salé (région de Rabat) à l’occasion de l’ouverture du Séminaire de développement des compétitions et de l’infrastructure en Afrique, le président de la FIFA a assuré que la rentabilité des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) est très limitée, appelant les responsables de la CAF à voter en faveur d’une CAN tous les 4 ans au lieu d’une fois tous les deux ans.

« La CAN génère 20 fois moins que le championnat d’Europe à titre d’exemple. L’on me dit que le modèle économique de la CAF est dépendant de cette CAN chaque deux ans et que le développement des infrastructures l’est aussi. Mais je peux vous assurer qu’avec une CAN chaque quatre ans, les recettes de cette compétition seraient multipliées par 4, voire 6 », a-t-il estimé.

Il a assuré que la CAF gagnerait en adoptant ce modèle, assurant que la création d’autres compétitions permettrait de générer des gains encore plus importants. « Je pense aussi à une Ligue interclubs, où chaque pays sera représenté par deux clubs qui continueraient quand même à disputer le championnat local. Ce genre de compétitions peut générer jusqu’à 200 millions de dollars par an, ce qui la propulserai dans le top 10 mondial », a-t-il expliqué.

Pour le président de la FIFA, cette ligue pourra développer les compétitions pour des gains plus conséquents et donc une plus grande marge de développement. Il a également appelé à créer de nouvelles compétitions pour les jeunes africains, notamment les U17 et les U20.