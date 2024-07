Le Japon vole au secours de la justice gabonaise à l’ère de la transition avec un don de 1,3 milliard !

L’Ambassadeur du Japon au Gabon, S.E Shuji Noguchi, a annoncé ce mercredi une contribution significative de son pays pour soutenir la justice gabonaise en cette période de transition politique. Lors d’une audience accordée par la ministre de la Réforme des Institutions, Murielle Minkoué Mintsa, l’ambassadeur a révélé une enveloppe de 331 millions de yens, soit 1 milliard 300 405 173,75 FCFA. Cette somme est destinée à renforcer le secteur judiciaire à travers trois projets majeurs.

Cette aide financière, réalisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), sera officiellement signée lors d’une cérémonie ce jeudi à l’immeuble Gabon Mining. Les fonds seront utilisés pour l’aménagement des infrastructures de l’École nationale de la magistrature (ENM), la digitalisation des procédures judiciaires pour améliorer les capacités de l’administration judiciaire, et l’accès à la justice pour les personnes vulnérables grâce à des campagnes d’information et de sensibilisation à travers le pays.

Une autre vue de cette audience

S.E Shuji Noguchi a insisté sur la nécessité d’une justice fiable et indépendante, en rappelant les succès similaires du Japon et du PNUD en Tunisie, au Bénin et en Guinée-Bissau. La ministre de la Réforme des Institutions et présidente du Comité constitutionnel national (CCN), a exprimé sa gratitude pour cette initiative japonaise. Elle a souligné que cette contribution marque la confiance du Japon en la transition gabonaise, et répond à une forte recommandation du Dialogue national inclusif (DNI) tenu en avril 2024 pour une justice indépendante.

La ministre a également assuré du bon déroulement du chronogramme de la Transition, précisant que les prochaines étapes incluent la réunion de l’Assemblée constituante par le président de la République et le référendum prévu pour décembre. L’Ambassadeur Shuji Noguchi, convaincu du bon déroulement de la Transition, a justifié cette aide par la volonté du Japon de soutenir le Gabon dans plusieurs domaines. Il a réaffirmé que cette contribution n’est qu’un début, et que le Japon continuera d’apporter son soutien au Gabon pour renforcer ses institutions et promouvoir une justice équitable et accessible pour tous.