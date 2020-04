Le gouvernement gabonais renonce au confinement total du Grand Libreville !

Bonne nouvelle pour les Gabonais asphyxiés par les nombreux écueils de la mise place des mesures d’accompagnement du confinement total des villes de Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum. Le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a annoncé cet après-midi de nouvelles modalités du confinement total qui sera désormais un confinement partiel. Les populations sont désormais autorisées à circuler sous condition de respecter les gestes barrières de l’épidémie, dans le Grand Libreville entre 6h et 18h. Il y aura ainsi un confinement « géographique » de la capitale gabonaise. Le gouvernement a également décidé de la reprise progressive des activités économiques.

Ce changement de sémantique s’apparente clairement à un déconfinement progressif des mesures restrictives en cours dans ces localités depuis le 12 avril dernier. Dorénavant, il sera désormais interdit de circuler dans le Grand Libreville entre 18h et 6h du matin. Le Grand Libreville restera cependant fermé aux autres localités du pays et aucun habitant ne sera habilité à le quitter et à y entrer.

Un confinement partiel qui s’accompagne donc de l’ouverture des entreprises et des commerces en dehors des heures interdites. Ces entreprises devront tout de même adapter leurs activités aux mesures barrières contre l’épidémie. Une réorganisation des services publics devra également avoir lieu. Ce confinement allégé ne devrait donc pas faire oublier l’obligation du port du masque dans les lieux publics.

Un déconfinement donc dont voici les grandes manchettes :

Pour l’ensemble de la population

Interdiction de circuler entre 18h00 et 6h00 du matin sur toute l’étendue du territoire national ;

Interdiction de circuler entre le Grand Libreville et l’intérieur du pays (sauf autorisation spéciale) ;

Port obligatoire de masques dans les espaces publics sur l’ensemble du territoire avec possibilité d’une amende pour les contrevenants.

Pour les administrations et les entreprises

Encourager et promouvoir le télétravail ;

Retour progressif en activité des administrations et

entreprises ;

Réaménagement des horaires de travail de 7h30 à 14h00 ;

Obligation d’installer un dispositif de contrôle sanitaire à l’entrée des administrations et des entreprises (Thermoflash, masques, gel hydroalcoolique, etc.) ;

Port de masques obligatoire sur les lieux de travail.

Pour les commerces et les marchés