Le Gabonais Taylor Malika tombe aux points face au Polonais Mateusz Masternak à Tarnów

Le boxeur professionnel gabonais Taylor Malika (41 ans) a eu maille à partir hier soir en Pologne où il faisait face au Polonais Mateusz Masternak (33 ans). Dans la ville de Tarnów et pour le gala de boxe « Knockout Boxing Night 13 », le gabonais s’est incliné aux points au terme d’un combat d’une quarantaine de minutes comptant 10 rounds. Un rendez-vous manqué de plus pour Taylor Malika qui du reste n’a pas démérité.

Nouvelle défaite samedi soir à Tarnów pour Taylor Malika. Le polonais Mateusz Masternak a remporté hier sa 42e victoire de sa carrière professionnelle face au gabonais Taylor Malika. Une défaite aux points qui vient de plus s’ajouter à la longue série noire du champion gabonais qui n’aura pas réussi à s’offrir une victoire au cours de ce combat où il aura tout de même tout donné.

L’intégralité du combat

Après un premier round quelque peu timoré, Taylor Mabika a débuté le second round plus agressivement. Après un premier round à l’avantage du polonais, le gabonais s’est bien comporté défensivement au cours du second. Mateusz Masternak aura repris le dessus aux 3e, 4e, 5e round. Malgré les nombreux coups du gabonais, le polonais de 33 ans n’a pas eu grand mal à prendre les coups.

Le 6e round est tout de même revenu à Taylor Mabika qui a montré le talent qu’on lui connaissait. Il n’avait pas peur d’attaquer. Mateusz Masternak a pris quelques coups au visage, mais a répondu par des coups au torse contre Taylor Mabika. Au 7e round, le polonais a dominé au score. Au 8e, Masternak a frappé Mabika sous la ceinture, mais est rapidement revenu au combat. Cependant, il n’a pas été en mesure de créer une action offensive délibérée.

Le début de l’avant-dernier round s’est avéré très calme. Masternak s’est « précipité » pour attaquer quelques secondes avant le carillon de fin. Le combattant gabonais a pris quelques coups durs sur les gants et sur la tête. Le dixième round sera le tournant décisif. Dans ce round, le Polonais était définitivement meilleur car après le verdict du juge, il pouvait lever la main en signe de victoire.