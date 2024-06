Le Gabon va valoriser l’entreprenariat local avec l’attribution de permis pétroliers aux sociétés nationales

Les autorités de la transition du Gabon ont dévoilé ce mardi soir un projet de décret visant à mettre en œuvre rapidement les instructions du président de la Transition sur la valorisation de l’entreprenariat national à travers la création d’une Direction générale du Contenu local (DGCL). Ce projet adopté ce 25 juin en conseil des ministres souligne la volonté de renforcer la participation des sociétés autochtones dans le secteur pétrolier, en leur attribuant des permis pétroliers.

Cette initiative prise par le ministère du Pétrole s’inscrit dans une dynamique de modernisation des missions gouvernementales, inspirée par les évolutions observées dans d’autres pays pétroliers. Elle vise notamment à intégrer des spécialisations administratives auparavant dévolues au ministère en charge des Hydrocarbures, dans une perspective d’efficacité accrue.

La future Direction générale du Contenu local (DGCL) se voit ainsi confier la mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contenu local. Cette nouvelle structure administrative va jouer un rôle crucial dans la promotion et la régulation des activités locales au sein de l’industrie pétrolière.

Parmi ses attributions dévoilé hier soir, la DGCL sera chargée de plusieurs missions essentielles :

Élaboration et application de textes législatifs et réglementaires : La DGCL est responsable de l’élaboration de tout projet de texte législatif et réglementaire en matière de contenu local dans le secteur des hydrocarbures, et de veiller à leur application rigoureuse.

: La DGCL est responsable de l’élaboration de tout projet de texte législatif et réglementaire en matière de contenu local dans le secteur des hydrocarbures, et de veiller à leur application rigoureuse. Suivi des évolutions et établissement de statistiques : La direction suit de près les évolutions du contenu local tant au niveau national qu’international, et établit des statistiques détaillées sur ces évolutions.

: La direction suit de près les évolutions du contenu local tant au niveau national qu’international, et établit des statistiques détaillées sur ces évolutions. Promotion des activités du contenu local : La DGCL s’emploie activement à promouvoir les activités liées au contenu local, encourageant ainsi une participation accrue des entreprises autochtones dans l’industrie pétrolière.

: La DGCL s’emploie activement à promouvoir les activités liées au contenu local, encourageant ainsi une participation accrue des entreprises autochtones dans l’industrie pétrolière. Gestion des aspects fiscaux et financiers : Elle conçoit les états liquidatifs des impôts, taxes, redevances et droits applicables aux activités du contenu local, assurant ainsi une transparence et une efficacité dans la gestion des ressources financières.

Ce projet de décret marque une étape importante dans la valorisation de l’entreprenariat national et le renforcement de la souveraineté économique du Gabon. En intégrant des spécialisations administratives avancées et en promouvant les entreprises locales, le gouvernement gabonais de transition s’engage résolument dans une voie de développement durable et inclusif pour le secteur pétrolier.

Cette initiative représente non seulement une opportunité pour les sociétés autochtones de s’imposer comme des acteurs clés de l’industrie pétrolière, mais aussi un moyen pour le pays de bénéficier pleinement de ses ressources naturelles, tout en favorisant une croissance économique équitable et durable.