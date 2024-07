Le Gabon va se doter d’une société d’Etat pour dynamiser l’agriculture et l’élevage dans le pays

Le Conseil des ministres du Gabon, réuni le 23 juillet 2024, a approuvé un projet d’ordonnance visant la création de la Société d’agriculture et d’élevage du Gabon (SAEG). Cette nouvelle société d’État est régie par la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’État, ainsi que par la loi n°11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des sociétés à participation financière publique.

La SAEG, dont l’actionnaire unique est l’État gabonais représenté par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a pour mission principale de redynamiser le secteur agricole gabonais et de contribuer à l’atteinte des objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires du pays. Placée sous la tutelle technique de ce ministère, la société a été créée pour répondre à la nécessité d’un outil performant pour la mise en œuvre de la politique agricole nationale.

Une autre vue de ce conclave gouvernemental

La SAEG s’engage à développer et promouvoir la production agricole et animale, à transformer et commercialiser les produits agricoles et d’élevage, à appuyer les agriculteurs et les éleveurs, et à contribuer à la sécurité alimentaire du Gabon. Cette initiative vise à créer un environnement favorable pour les acteurs du secteur, en facilitant l’accès aux ressources et aux marchés, et en améliorant la chaîne de valeur agricole et d’élevage.

La création de la SAEG marque une étape significative dans le développement du secteur agricole gabonais. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires, tout en soutenant les agriculteurs et les éleveurs locaux. Avec cette nouvelle société, le Gabon se dote d’un instrument stratégique pour booster son agriculture et améliorer la résilience alimentaire nationale.