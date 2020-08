Le Gabon va fêter ses 60 ans d’indépendance en... 10 minutes chrono ce lundi !

C’est ce qu’indique un communiqué du protocole d’Etat parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241. Ali Bongo qui sera présent à ces festivités marquant les 60 ans d’indépendance de son pays, a prévu une cérémonie à huit-clos au palais présidentiel pour une parade militaire ne dépassant pas 10 minutes d’horloge, une première pour l’histoire du pays. Un véritable service minimum pour l’ancienne colonie française, dirigée de mains de fer ces 52 dernières années par la famille Bongo de père en fils.

Après n’avoir pu organiser de cérémonie officielle pour la Journée nationale du Drapeau, célébré le 9 août, Ali Bongo ne prévoit pas le même destin pour la fête nationale du Gabon. Une cérémonie aura bien lieu à Libreville avec plusieurs hauts de l’administration pour... 10 minutes ! C’est ce que prévoit le programme officiel de ces festivités nationales, réduites au plus simple service minimum officiel. C’est n’est pas la première cérémonie à se subir un sérieux lifting en raison de la maladie d’Ali Bongo qui l’accable depuis octobre 2018.

La traditionnelle parade militaire réduite à 10 minutes chrono

Officiellement, les 10 minutes de fête et le huis-clos s’explique par la présence au Gabon de la pandémie de coronavirus. Selon le programme retenu par la Présidence gabonaise, la symbolique parade militaire débutera ce lundi, à 10h00 pour se clôturer à 10h10. Soit 10 minutes de festivités qui se tiendront sur l’esplanade du palais présidentiel, « uniquement sur carton d’invitation », précise le communiqué présidentiel. Si les commandants en chefs de forces de défense et de sécurité seront présents dès 8h00, Ali Bongo n’y sera que pour 9h50.

Seront présents également les maires des trois communes du Grand Libreville, les responsables religieux, les diplomates, la gouverneure de l’Estuaire, les membres du gouvernement, les responsables d’institutions et l’épouse d’Ali Bongo. Tous feront le déplacement du palais présidentiel pour 10 minutes de parade militaire, coronavirus oblige ! D’ailleurs a prévu de prendre congés de ses hôtes à 10h15 et les autres à 10h20. Une cérémonie festive au pas de course qui va sceller les 60 ans du pays.