Le Gabon réorganise et élargit par décret les missions de ses forces de police

Le 25 novembre 2024, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a promulgué le décret n°0431/PR/MIS portant réorganisation des Forces de police nationale (FPN). Publié dans le numéro 45 du Journal Officiel du 1er au 7 décembre 2024, ce texte introduit une réorganisation majeure de la police, visant à améliorer son efficacité et sa modernisation. Il crée une nouvelle structure de commandement centralisé sous un commandement en chef, avec des unités spécialisées pour répondre aux menaces spécifiques comme le terrorisme et la criminalité transnationale. Le décret élargit également les missions des FPN, incluant la gestion des migrations et la coopération internationale.

Le décret instaure une centralisation du commandement au sein des FPN, désormais placé sous l’autorité d’un Commandement en Chef, assisté de deux adjoints. Cette structure regroupe également des services communs, des états-majors spécialisés et des unités d’intervention. Ce recentrage doit permettre une coordination plus fluide et une meilleure réactivité face aux situations d’urgence.

Des missions élargies (Article 4 à 6)

Les nouvelles priorités des FPN incluent des enjeux modernes tels que la lutte contre le trafic de stupéfiants, la criminalité transnationale et la gestion des migrations. Les FPN joueront également un rôle accru dans les opérations internationales de maintien de la paix et renforceront leur coopération avec les organisations policières internationales comme AFRIPOL et INTERPOL.

Récapitulatif du décret n°0431/PR/MIS du 25 novembre 2024 portant réorganisation des FPN :

Articles Thème Article 1 à 3 Nouvelle structure de commandement des FPN, création d’un Commandement en Chef assisté de deux adjoints. Article 4 à 6 Missions élargies : lutte contre le trafic de stupéfiants, criminalité transnationale, gestion des migrations. Article 7 à 10 Création d’unités spécialisées : Unité Spéciale d’Intervention, Direction Nationale AFRIPOL et INTERPOL. Article 11 à 13 Bien-être des policiers : création de la Direction du Service de Santé, prise en charge médicale et psychologique. Article 14 à 16 Réorganisation des états-majors en fonction des missions spécifiques : police urbaine, investigations, interventions. Article 17 à 19 Optimisation des ressources techniques et logistiques : création de la Direction Générale des Services Techniques. Article 20 à 22 Mise en œuvre de la réforme : défis liés à la formation, adaptation des structures et acquisition des ressources nécessaires. Article 23 à 25 Objectifs pour une police modernisée et efficace : garantir la sécurité, répondre aux menaces contemporaines.

Pour répondre aux menaces spécifiques, de nouvelles entités ont été créées, notamment l’Unité Spéciale d’Intervention (USI), dédiée à la lutte contre le terrorisme et la protection des personnalités sensibles. Une Direction Nationale AFRIPOL et INTERPOL est également mise en place pour renforcer les relations internationales et coordonner les actions transfrontalières.

Le bien-être des policiers au cœur des préoccupations (Article 11 à 13)

La Direction du Service de Santé, une nouveauté majeure, assurera la prise en charge médicale et psychologique des agents. Dotée d’une infirmerie centrale et de centres régionaux, cette direction vise à maintenir les policiers en bonne condition physique et mentale, indispensables à l’efficacité opérationnelle.

Les états-majors des FPN ont été réorganisés en fonction des missions spécifiques : polices urbaines, investigations judiciaires et interventions opérationnelles. Cette segmentation devrait permettre une spécialisation accrue et une meilleure exécution des missions.

Optimisation des ressources techniques et logistiques (Article 17 à 19)

Le décret met également en avant la création d’une Direction Générale des Services Techniques pour gérer les équipements et le soutien logistique. Ce service centralisé garantira une utilisation optimale des ressources et renforcera les capacités opérationnelles des unités sur le terrain.

Si cette réforme est ambitieuse, sa mise en œuvre s’annonce complexe. Les défis incluent la formation du personnel, l’adaptation aux nouvelles structures et l’acquisition des ressources nécessaires. Une application rigoureuse sera essentielle pour atteindre les objectifs fixés.

Vers une police modernisée et efficace (Article 23 à 25)

Avec ce décret, publié dans le numéro 55 du Journal Officiel , le Gabon franchit une étape majeure dans la modernisation de ses Forces de Police Nationale. En redéfinissant leurs missions et leur organisation, le gouvernement ambitionne de garantir une sécurité renforcée pour tous les citoyens et de répondre efficacement aux menaces contemporaines. Reste à voir si cette réforme tiendra toutes ses promesses.