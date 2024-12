Le Gabon reprend officiellement le contrôle de la SNBG, ancien fleuron du secteur bois

Le palais présidentiel de Libreville a accueilli ce lundi matin, une cérémonie de grande envergure marquant la reprise officielle des actifs de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG) par l’État gabonais. Présidée par le général de brigade et président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette cérémonie symbolise une étape majeure dans la reconquête de la souveraineté économique nationale.

Lors de son discours, le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntossui Allogo, a rappelé l’importance stratégique de cet acte. « Aujourd’hui, nous réaffirmons notre volonté de redonner force et crédit à nos institutions. En reprenant la SNBG, le Gabon consolide son autonomie et sa souveraineté dans la gestion de ses ressources forestières, un secteur clé de notre économie nationale », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des invités.

Le DG de GSEZ signant le protocole

Le protocole d’accord, actant la cession des actifs de la SNBG par la Gabon special economic zone (GSEZ) à la République gabonaise, a été signé par trois personnalités clés : Mays Mouissi, ministre de l’Économie et des Participations ; Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts ; et Igor Simard, Directeur général de la GSEZ. Ce geste, selon le ministre Ntossui Allogo, « représente bien plus qu’une signature : c’est une promesse de renouveau pour notre secteur forestier, un appel à l’efficience et à la transparence dans la gestion de nos ressources ».

Créée en 1976, la SNBG a longtemps été un fleuron de l’industrie forestière gabonaise, avec un monopole sur l’exploitation et l’exportation des grumes d’essences précieuses telles que l’okoumé et le zigué. Cependant, elle a traversé des crises majeures, en particulier entre 2011 et 2019. Cette période difficile a conduit à la perte d’influence de l’entreprise. Pour le Président de la Transition, « cette réappropriation signe le retour à une gestion maîtrisée et durable de notre patrimoine naturel, un engagement que nous devons à notre peuple et aux générations futures ».

Le ministre des Eaux et forets au cours de son discours

Le ministre Ntossui Allogo a également souligné les défis et les ambitions de cette réappropriation. « Il ne s’agit pas seulement de redonner vie à la SNBG, mais d’en faire un modèle de gestion durable des ressources forestières. Cela passe par une modernisation de ses infrastructures, une transformation locale accrue et la création de plus d’emplois pour les Gabonais », a-t-il insisté, tout en évoquant la nécessité d’équilibrer préservation et exploitation rationnelle des ressources.

Lors de son allocution, le Président de la Transition a également mis en lumière d’autres actions similaires entreprises sous son mandat, telles que le rachat de la compagnie pétrolière Asala ou encore la relance de Fly Gabon. « Chaque action que nous menons vise à repositionner le Gabon comme un acteur majeur et souverain de son développement économique et environnemental », a-t-il affirmé.

Photo de famille de la cérémonie

La cérémonie s’est conclue par une remise officielle du protocole d’accord au président de la Transition, marquant symboliquement le retour des actifs de la SNBG à l’État gabonais. Les invités ont ensuite partagé un moment de convivialité lors d’un cocktail organisé dans l’enceinte du palais présidentiel.

Cette reprise de la SNBG s’inscrit dans une vision claire et ambitieuse. « Avec une SNBG modernisée et réorganisée, nous entendons non seulement consolider notre leadership en matière de préservation de la biodiversité, mais aussi optimiser la transformation locale et stimuler l’économie nationale. C’est ainsi que nous construirons un Gabon prospère et souverain », a conclu le ministre Ntossui Allogo.