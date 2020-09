Le Gabon lance une task-force pour réfléchir sur la valorisation de son artisanat

Après de nombreuses task-forces qui ont livré des conclusions diversement appréciées, le Gabon veut trouver les moyens de mieux valoriser son artisanat. Ce jeudi 17 septembre, le ministre des Petites et moyennes entreprises a procédé à Libreville au lancement des travaux de la task force de l’artisanat.

Le ministre des PME Hugues Mbadinga Madiya

« Cette plateforme d’échange d’expertises permettra aux différentes sous commissions (administrative et artisanale) de faire des propositions qui permettront d’améliorer non seulement les conditions de travail mais aussi de protéger le statut des artisans et les organisations artisanales », a indiqué hier le ministre Hugues Mbadinga Madiya.

Les autorités gabonaises veulent voir en l’artisanat, l’une des solutions indispensables à la lutte contre le chômage avec à la clé, la création de milliers d’emplois. « Une stratégie qui participera sans nul doute à la relance de l’économie nationale », a insisté le ministre des PME. Des travaux de cette énième task-force est un modèle économique viable pour la valorisation des œuvres artistiques.