Le Gabon interdit la vente et l’usage de pétards pour les fêtes de fin d’année !

Si vous avez prévu d’utiliser des pétards pour les fêtes de Noel et de nouvel an au Gabon, vous devrez déchanter. Le ministre de l’Intérieur Lambert Matha a décidé ce lundi d’interdire la vente et l’usage de pétards sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 5 janvier inclus. Une mesure soudaine qui aura du mal à être observée sur le terrain en raison de la prise tardive de cet arrêté ministériel.

Les fêtes de Noël et de nouvel an se feront sans l’usage de pétards et autres articles pyrotechniques. Ainsi en a décidé ce lundi le minitre de l’Intérieur Lambert Noel Matha par arrêté n°44 daté de ce 23 décembre. Le ministre s’appuie sur le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’Immigration et de la Décentralisation pour prendre cette mesure qui fera bondir les commerçants et autres fêtards.

Selon ce décret que la rédaction d’Info241 s’est procuré, « il est interdit de vendre et d’utiliser sur la voie publique, à l’occasion de toute manifestation événementielle organisée sur l’ensemble du territoire national toutes sortes de générateurs d’aérosols, de pétards, d’artifices de divertissement et articles pyrotechniques durant la période du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ». Même si l’on ne sait pas trop comment les agents de police pourront appréhender les récalcitrants à cette mesure soudaine, le gouvernement a prévu des sanctions.

« Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et tous les effets susvisés seront saisis sur le champ et mis en sécurité par tout agent de la force publique compétente », précise l’arrêté ministériel en son article 2. De quoi faire passer des fêtes toutes particulières aux Gabonais qui ne sont averti qu’à la dernière minute des intentions des autorités. Quid des commerçants qui ont fournis en pétards et des utilisateurs qui ont déjà investi dans ces objets festifs ? Seul le ministre de l’Intérieur pourrait y repondre.