Le Gabon compte enfin 117 huissiers dont 84 nouveaux après 15 longues années d’attente

Le ministère gabonais de la Justice a validé, le 27 octobre, les candidatures d’accès à la profession d’huissier de justice, mettant fin à une attente de plus de quinze ans. Ce processus long et rigoureux s’est conclu par l’attribution de 84 nouvelles charges à l’échelle nationale contre les 65 précédemment annoncés en septembre. Une mesure saluée comme un tournant historique pour la corporation, confrontée depuis plusieurs années à un déficit d’offices.

Sur les 84 nouvelles charges attribuées, la province de l’Estuaire s’en tire avec 36, soit 40 % du total. Elle devance largement la Nyanga, la Ngounié et l’Ogooué-Maritime, qui n’obtiennent chacune que 7 % des nouvelles charges. L’Ogooué-Ivindo et le Moyen-Ogooué se partagent 6 %, tandis que le Haut-Ogooué, l’Ogooué-Lolo et le Woleu-Ntem ferment la marche avec 5 % chacun.

Une répartition jugée inéquitable

Cette forte concentration des offices dans l’Estuaire, et particulièrement à Libreville, suscite des interrogations sur l’équité territoriale du dispositif. Plusieurs observateurs dénoncent une « hyperreprésentation » de la capitale au détriment des provinces de l’intérieur, où les justiciables demeurent souvent éloignés de ce service public essentiel.

Récapitulatif des 84 nouvelles charges d’huissier de justice attribuées par province :

Province Nombre de nouvelles charges Part (%) Estuaire 36 40 % Nyanga 6 7 % Ngounié 6 7 % Ogooué-Maritime 6 7 % Ogooué-Ivindo 5 6 % Moyen-Ogooué 5 6 % Haut-Ogooué 4 5 % Ogooué-Lolo 4 5 % Woleu-Ntem 4 5 % Total 84 100 %

Selon certains acteurs du secteur, cette disparité risque de renforcer le déséquilibre territorial au sein du corps des huissiers de justice. En effet, la concentration excessive des offices dans les zones urbaines densément peuplées pourrait accentuer la marginalisation judiciaire des régions périphériques, déjà sous-dotées en infrastructures et en personnels judiciaires.

Un débat sur la réforme à venir

Ce déséquilibre relance le débat sur la répartition géographique des services judiciaires au Gabon et sur la nécessité d’une réforme garantissant un accès équitable à la justice pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Des voix s’élèvent déjà pour appeler le ministère à revoir les critères d’attribution lors des prochaines campagnes de recrutement.

Malgré les critiques, le pays compte désormais 117 huissiers de justice, contre 33 auparavant. Les dernières attributions des offices d’huissier de justice au Gabon ont eu lieu en 2010 après un long processus de recrutement qui a commencé en 2006. Les nouvelles autorités gabonaises ont ainsi mis fin à 15 ans d’errance administrative.