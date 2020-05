Le Gabon avance le paiement de salaires de certains de ses fonctionnaires

Comme le mois dernier et en raison de la crise de coronavirus, le Gabon a de nouveau avancé le paiement des salaires de certains de ses fonctionnaires pour éviter des mouvements de population devant les guichets de banque et des caisses du Trésor public. Ainsi depuis hier, ce sont les agents des forces de défense et de sécurité qui sont passés à la caisse.

Selon le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, le ministère de l’Economie et des Finances indique que le programme de paiement des rémunérations des agents de l’Etat pour le mois de mai comme suit :

mercredi 20 mai pour les Forces de défense et de sécurité

vendredi 22 mai pour le personnel de Santé

lundi 25 mai pour le reste des agents de l’Etat (fonctionnaires, magistrats et main d’œuvre non permanente).

« Afin de limiter l’affluence autour des établissements bancaires du centre-ville de Libreville, il est recommandé aux agents recevant leur salaire par virement d’effectuer leur retrait au guichet automatique de billets le plus proche de leur lieu de résidence », indique le communiqué qui affirme que les banques ont « garanti la disponibilité de la liquidité sur l’ensemble des points de distribution automatique ».