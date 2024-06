Le frère du président de la transition finalement éjecté de son poste de directeur général du Budget

Déjà suspendu ce lundi par le ministre du Budget et des Comptes publics Charles Mba, Aurélien Marcel Mintsa Nguema, frère du président de la transition, a été officiellement limogé de ses fonctions de directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFIP) à l’issue du conseil des ministres tenu ce jeudi. Son ancien adjoint, Thècle Wilfrid Nzamba Mangala, prend désormais les rênes de cette direction stratégique.

Limogeage

Les accusations de malversations qui pèsent sur Aurélien Marcel Mintsa Nguema ont finalement eu raison de lui. Le conseil des ministres, présidé par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a validé son limogeage en bonne et due forme. Une sanction qui tombe comme un couperet face aux sérieuses allégations qui ont conduit à sa suspension puis à son éviction.

L’ancien DG du Budget ici au coté du président de la transition

Les clés de cette direction ont été confiées à Thècle Wilfrid Nzamba Mangala, jusque-là directeur général adjoint. Il sera secondé dans ses nouvelles missions par Lidwine Oyeni-Amoni. Ce remaniement à la DGBFIP a également conduit les autorités de la transition à mettre en place une Direction générale du Contrôle budgétaire et Financier pour désengorger les attributions et responsabilités du directeur général du Budget.

Réorganisation

Selon le projet de décret portant création, attributions et organisation de la Direction Générale du Contrôle Budgétaire et Financier, il « vise à répondre à la nécessité impérieuse de se conformer aux principes généraux d’exécution du budget, notamment le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de contrôleur », indique le communiqué final du conseil des ministres. « La concentration des prérogatives de contrôle d’exécution budgétaire au sein de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques (DGBFIP) depuis 2015 a conduit à de nombreux dépassements des autorisations parlementaires, en violation de la loi et portant atteinte à la crédibilité de l’exécutif », reconnaît le communiqué.

Pour relever ce nouveau défi, le conseil des ministres a décidé de placer à la tête de cette nouvelle direction un autre proche du président de la transition. Hughes Mfa Nguema a été nommé directeur général du Contrôle Budgétaire et Financier. Il sera secondé dans cette mission par Rodrigue Nyama. Ce remaniement marque une étape importante dans la réorganisation des structures de gestion budgétaire et financière du pays, avec l’objectif de renforcer la transparence et l’efficacité de l’exécution budgétaire.