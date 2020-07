Le fils d’Ali Bongo souhaite « plein succès » à Ossouka Raponda et fixe sa mission !

Le nouveau Premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda peut déjà compter sur des soutiens de poids pour conduire sa mission à la primature. Il s’agit du fils d’Ali Bongo, par ailleurs coordinateur des Affaires étrangères auprès de son père. Sur Twitter, Noureddin Valentin a souhaité « plein succès » à l’heureuse promue de ce 16 juillet.

Le #Gabon a riposté avec brio à l'épidémie de #COVID19 sur le plan sanitaire. Il faut maintenant lutter avec efficacité contre ses conséquences économiques et sociales. Je souhaite plein succès au nouveau premier ministre Ossouka Raponda dans l'accomplissement de cette mission. pic.twitter.com/NEh0MHZ8yU — Noureddin Bongo Valentin (@NoureddinBV) July 16, 2020

Le tweet du fils d’Ali Bongo

On appris de la bouche du fils d’Ali Bongo que la mission de l’ancienne ministre de la Défense et maire de la capitale, sera de « lutter avec efficacité contre ses conséquences économiques et sociales » du Covid-19. Ce après que le Gabon ait « riposté avec brio à l’épidémie de COVID-19 », fin de citation.

Voilà qui est dit !